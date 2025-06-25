無異議通過「不歧視台灣法案」 美眾院挺台 加入國際貨幣基金

美國聯邦眾議院廿三日無異議通過「不歧視台灣法案」，要求美國運用發言權及表決權，「強力」支持台灣加入國際貨幣基金。（法新社）

2025/06/25 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦眾議院廿三日無異議通過「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），要求美國運用發言權及表決權，「強力」（vigorously）支持台灣加入國際貨幣基金（IMF），以反制中國可能透過關稅或股市破壞台灣金融體系。

「不歧視台灣法案」由共和黨議員金映玉及民主黨議員葛林共同提出，要求川普政府支持台灣加入IMF、參與經濟監督、獲得技術協助，以及相關人員在IMF任職的資格。聯邦參議院外交委員會已於本月初通過對等法案，目前尚待送交全院表決。

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台灣為IMF創始會員之一，直到一九八○年四月中國入會後，才被迫退出。法案文本列出台灣應加入IMF的原因，包括台灣雖非IMF成員，但已是世界貿易組織（WTO）、亞洲開發銀行（ADB）及亞太經濟合作會議（APEC）一員。此外，根據美國財政部二○二○年發布的主要貿易夥伴外匯政策報告，台灣持有四七一九億美元外匯存底，超過印度、南韓、巴西等主要經濟體。

針對參與IMF的先決條件是須為聯合國會員的說法，法案提出反例，包括科索沃雖非聯合國會員，仍於二○○九年成功加入IMF與世界銀行，並引述時任IMF法律部主任高德的見解，即在IMF實務中，「獨立性」與「主權」概念被避免做為評斷成員資格的標準；雖然IMF通常會考慮承認或不承認一個實體為國家，但對於申請者必須在多大程度上獲得成員國或其他國際組織承認後，IMF才會將其視為合格成員，並沒有任何規定，甚至沒有非正式的共識。

反制中國破壞台灣金融體系

金映玉在表決前表示，中國持續阻撓台灣參與IMF等國際論壇，「因為他們深知金融安全與軍事安全一樣重要」。國防專家已示警，中國可能透過提高關稅、放空股市、凍結銀行轉帳等方式，破壞台灣金融體系，加入IMF將使台灣獲得有助於強化金融韌性，以及抵禦中國經濟脅迫的資源。

在法案通過後，金映玉發佈新聞稿強調，台灣是全球第廿一大經濟體，同時生產全球九十％的先進半導體晶片，不僅應該在IMF有一席之地，自由世界也需要台灣參與，「我們不能默許國際組織將影響力讓渡給北京，讓台灣被噤聲」。

葛林則表示，這項跨黨派法案將推動美國與台灣的長遠利益，並支持台灣持續爭取參與IMF及其他國際金融機構。台灣擁有發展全球最龐大、最複雜經濟體之一的經驗，將可為多邊經濟組織帶來極具價值的視野。

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