馬英九將出席海峽論壇 陸委會籲勿淪統戰樣板

前總統馬英九宣布將參加海峽論壇，陸委會呼籲切勿配合中共政治操作，淪為對台統戰樣板。 （資料照）

2025/06/12 05:30

〔記者陳鈺馥、施曉光、林哲遠、李文馨／台北報導〕第十七屆海峽論壇六月十五日於廈門舉行，在中共官方力邀之下，前總統馬英九將率台灣青年參加。陸委會昨表示，馬前總統竟配合中共政治操作，實屬不當且有失立場，倘若仍執意出席該論壇，切勿配合中共政治操作，淪為對台統戰樣板。

據悉，中共直到最後一天仍極力促成地方縣市首長出席海峽論壇，但藍營縣市首長並無意願參加、也未送件申請。實際上，僅民眾黨執政的金門縣政府送件申請，但送件條件是請陸委會直接否決，好讓他們有正當理由拒絕中共。

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中共為吸引地方縣市首長出席海峽論壇，甚至提出可解禁相關縣市的農產品進口中國為誘因，但仍未獲得藍營縣市首長首肯；另據了解，中共除力邀馬英九參加外，也曾向前立法院長王金平提出邀請，但王以「最近有事走不開」為由婉拒。

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨於例行記者會表示，台灣有關政黨代表及工會、青年、婦女等各界人士超過七千人受邀參加海峽論壇；前國民黨主席「馬英九先生」將率台灣青年，於六月十四日至廿七日赴福建、甘肅出席海峽論壇、兩岸共同弘揚中華文化活動等，「我們歡迎馬英九先生率團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑也發布新聞稿指出，應中國方面邀請，馬將於十四日至二十七日率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國，出席在福建廈門舉辦的第十七屆「海峽論壇」，以及在甘肅敦煌舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化」活動，馬也將出席「二○二五年公祭中華人文始祖伏羲大典」。

陸委會表示，「海峽論壇」是中共對台統戰平台，早在馬前總統執政時期，為防範其統戰滲透，已律定禁止中央機關人員參加，我方亦不得配合在台舉辦分支與延伸性活動，及赴中須遵守兩岸條例相關規定等，並延續至今。

陸委會批評，馬配合中共政治操作，規劃率團赴中參加「海峽論壇」，實屬不當且有失立場，政府對此深感遺憾與不可思議，也認為不會獲得多數國人認同。

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