美參議員達克沃絲：美國無論誰主政 須為台灣挺身而出

美國聯邦參議員達克沃絲（左）昨訪台，會見賴清德總統。（總統府提供）

2025/05/29 05:30

〔記者陳昀、黃靖媗／台北報導〕美國聯邦參議員達克沃絲昨訪台，並分別會見賴清德總統、蕭美琴副總統。達克沃絲會見賴總統時表示，華府無論是由誰或哪個政黨主政，美國若要持續扮演全球領導者，必須為台灣這樣的朋友挺身而出，她也重申美國跨黨派對台灣民主的支持。

重申美跨黨派支持台灣民主

賴清德表示，台灣人民對於守護自己的家園及民主自由的生活方式，有堅定不移的決心，政府和民間積極提升「全社會防衛韌性」，政府也致力國防改革，未來台灣會與美國繼續加強合作，除了共同維護區域的和平穩定，也期待深化雙邊經貿關係。

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總統：持續深化台美貿易連結

賴清德指出，政府已提出深化台美經貿關係的路徑圖，希望透過採購美國能源、農產品及其他工業製品平衡雙邊貿易，並鼓勵台美企業互相投資，促進雙方產業發展，特別是國防工業、造船業等，期待美國會能儘速完成避免台美雙重課稅的立法，為深化台美貿易連結，創造更多利基。

對於美台關係，達克沃絲表示，華府無論是誰、或由哪一個政黨主政，她始終相信，美國如果要在全球舞台上持續扮演領導者的角色，就必須為台灣這樣的朋友挺身而出。她在COVID-19疫情爆發前就曾造訪台灣，這些年來，她見證台灣人民對於保衛家園的決心不斷提升，感謝台灣對於強化自我防衛能力的承諾，並積極成為世界上許多國家的重要夥伴。

達克沃絲表示，「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act）的命名，就是為了表達美國希望與台灣肩並肩站在一起，台灣在印太區域及世界舞台上均扮演重要的領導角色，她也重申美國跨黨派對台灣民主的支持，而台灣人民也展現自我防衛的決心。

達克沃絲認為，不論是美國捐贈COVID-19疫苗給台灣、美國國民兵與台灣後備軍人的密切合作，或是台灣推動民間自主緊急應變隊等，都是台美夥伴關係中非常重要的元素。

達克沃絲說，除了軍事合作外，台美在晶片製造、農業投資、造船產業，乃至於醫療保健等領域都有許多發展機會，相信透過這些雙邊投資，有助於促進兩國的穩定與發展。

達克沃絲在台停留兩天一夜，美國在台協會（AIT）表示，達克沃絲此行凸顯美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

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