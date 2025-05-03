罷傅二階送件 葉霸：期待花蓮人下一步出門投票

罷免傅崐萁民團「微光花蓮」累計連署書三二七七七份，裝滿五十二箱，透過志工傳遞的方式一箱箱搬進花蓮縣選委會，送進選委會前眾人高呼「大罷免、大成功」！（記者花孟璟攝）

2025/05/03 05:30

32777份連署書裝滿52箱 送進花蓮縣選委會

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁民團「微光花蓮」連署書份數衝到三萬二七七七份，諧音「刪惡去去去」，昨由罷免領銜人李美玲、花崗國中退休老師葉春蓮等，以及大批微光志工，將五十二個紙箱的連署書以團體接力送進花蓮縣選委會，現場洋溢歡欣，「花蓮要不一樣了！」發言人Ｗ先生引用「島嶼天光」歌詞，這次讓花蓮人負起守護台灣的責任。

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清點連署書至深夜仍未結束

雖然花蓮罷傅催出大罷免全國達成率第一名三萬二千多張，但從昨早上十點送件至選委會清點數量，至晚上十一點已經超過十三小時，花蓮縣選委會仍是一張一張逐一清點尚未結束。消息傳出後，花蓮縣選委會外出現上百位關切的民眾聚集，包括台灣東社等成員也來關心。

罷團憂心縣府後續仍有小動作，支援大罷免的無黨籍縣議員楊華美說，選委會地下室無監視器、只有一把鎖頭，安全性不足，加上縣選委會人力不足，後續還會將名冊交給十三鄉鎮市戶政所查對，戶政所甚至連保管場所都沒有，很擔心出狀況，已要求縣選委會注意。

大罷免海嘯掀翻東台灣，傅崐萁連署書份數站上浪頭最高點，達成率一六九％，上午包括李美玲、副領銜人潘文欽、葉春蓮，以及楊華美、民進黨前議員莊枝財、罷傅發起人「八炯」和微光志工們，把一箱箱的連署書透過團體接力送到花蓮縣選委會門口、堆成小山，眾人高呼口號「大罷免大成功，花蓮要裁傅自由了」。

Ｗ先生表示，三萬二七七七份有效連署，遠超過法定門檻一萬九三七七份，代表花蓮人對傅崐萁鴨霸、壟斷資源不透明感到不滿。

葉春蓮指出，傅崐萁、徐榛蔚兩夫妻在花蓮主政超過二十年，竟還有臉講出花蓮「百業待興、百廢待舉」八個字，期待花蓮人下一步出門投票，做出正確的行動。

罷免傅崐萁民團「微光花蓮」昨將三二七七七份連署書送進縣選委會，葉春蓮老師（左一）、罷免發起人八炯（左二）與志工接力傳遞連署書紙箱。（記者花孟璟攝）

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