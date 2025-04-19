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    聯大2758決議 教科書將根據史實呈現》學者：應將涉台重要問題 列課綱優先考量

    教育部國教院與出版業者達共識，在教科書中放入「聯合國大會第二七五八號決議的中英文內容」，讓學生可精準了解原始文件。（記者林曉雲攝）

    教育部國教院與出版業者達共識，在教科書中放入「聯合國大會第二七五八號決議的中英文內容」，讓學生可精準了解原始文件。（記者林曉雲攝）

    2025/04/19 05:30

    〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕國教院建議教科用書呈現聯合國大會第二七五八號決議史料內容，言明在文本中並未提及中華民國或台灣等，不管教師、學生或家長都認為應該完整呈現史料，以避免洗腦或人為詮釋；史學家建議，政府應將涉及台灣的重要問題，列為課綱優先考量。

    政大台史所教授薛化元表示，完整攤出歷史資料供學生了解是正確方向，高中在此部分相對完整，國中因時數少相對不足，職業學校更為欠缺，建議政府未來做課綱調整時，應將涉及台灣的重要問題列為優先考量，以更完整史料呈現在教科書中。

    薛化元分析，聯大第二七五八號決議內容，處理的是在聯合國的中國唯一合法代表問題，完全未提到台灣，所以不能據此主張台灣是屬於中華人民共和國的一部分。而開羅宣言、波茲坦宣言都是戰時討論戰後規劃，不具國際法效力。一九四九年蔣介石告訴省主席陳誠，台灣主權仍未屬於中華民國的史料都在國史館。舊金山和約、中日和約所談日本放棄台灣主權才具國際法效力。

    教師：教導學生思辨能力

    新北市立板橋高中歷史科教師黃惠貞指出，過往歷史教育用歷史科來洗腦政治意識形態，現在把歷史事實原件完整讓學生了解，是教導學生思辨，反對者才是著眼意識形態，害怕讓學生了解真相。

    家長團體全志盟榮譽理事長吳福濱表示，教科書放入聯大決議完整歷史文件內容是正確的，學生自有思辨和判斷能力，不應該隱藏原版史料，反對者還停留在洗腦孩子的早期政治想法。

    高雄市中正高中一名高三生認為，國教院對教科書內容的調整，可避免人為詮釋或政治操弄，讓學生能夠直接接觸史料、讀懂內容，自行判斷其意涵。

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