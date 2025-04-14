罷免藍委 新北公民宣講阻毀憲亂政

雙和罷團「公民肥皂箱」活動，民眾參與連署。（記者陳奕劭攝）

2025/04/14 05:30

下架葉元之、張智倫、林德福 沈伯洋︰踴躍連署 親中、問題立委趕出立院

〔記者董冠怡、陳奕劭／新北報導〕發起罷免國民黨新北市板橋東區立委葉元之的公民團體「板橋大刪元」，昨天在永豐公園舉辦「公民肥皂箱」活動，民進黨立委沈伯洋、資深藝人楊烈、「珍礙金門」發言人許祐嘉輪番上陣，說明藍營毀憲亂政的嚴重性，提醒民眾別被其他事件轉移注意力，踴躍出門參與第二階段連署，接續完成投票、補選，導正一年多來被破壞的自由民主憲政秩序，讓台灣重新回歸正軌。

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「大罷免是比氣長的社會運動！」沈伯洋表示，國會能否正常運轉為民主的重要體現，台灣目前面臨部分藍委不願意協商，甚至將麥克風消音、關閉直播，執政黨五十一席與零席沒兩樣；當國家體制無法維持、出現敵國威脅，政府機關功能失靈，人民將挺身而出，希望民眾響應大罷免踴躍連署，將親中、不討論、有問題的立委趕出立法院。

楊烈︰藍白無法無天 禍國殃民

楊烈說，台灣人歷經幾十年打拚，終於讓世界看見台灣，而且地位舉足輕重，未來的日子本將越來越繁榮安定，然而藍白立委所作所為「無法無天、禍國殃民」，胡亂凍刪預算，影響層面廣泛，不能讓這些人斷送台灣的未來，呼籲群眾出來連署，「二階要繼續簽下去！救自己、救別人、救國家！做堂堂正正的台灣人」。

許祐嘉︰藍白試圖系統性掏空台灣

許祐嘉認為，藍白立委試圖系統性掏空台灣的自由民主憲政秩序、有目的性葬送台灣的利益，想把國家推向中國；如果這次大罷免失敗，藍營恐將變本加厲，推動更多可怕的法案，逐步掏空台灣的國安、醫療、社福、教育，因此一定要阻止毀憲亂政的失速列車開下去。

李明哲︰趕緊行動 罷就對了

此外，發起罷免國民黨籍中和區立委張智倫、永和區立委林德福的團體「倫刪立舒」、「無獻清林」，昨天分別在中和區四號公園、永和區仁愛公園舉辦「公民肥皂箱」宣講，加速二階連署進度。

出席宣講的人權工作者李明哲表示，現在國民黨的兩岸交流都是中國政府同意的，目的是傳達中國的意志、弱化台灣，但他也有許多來自中國的朋友，來台學習自由民主，如今被以顛覆政權罪關在監獄，民間交流人士遭到迫害，卻未見國民黨發聲。

李明哲強調，公民團體不是民進黨的側翼，民進黨才是公民團體的側翼，只要成功罷免林德福、張智倫，即使未來又選出國民黨立委，也絕不會像他們如此囂張，民主就會前進，呼籲人民趕緊行動，「罷就對了」。

公民團體「板橋大刪元」舉辦「公民肥皂箱」活動，楊烈等人開講。（記者董冠怡攝）

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