翁曉玲索戰時糧食配送站地圖扯台南市府早公開 王定宇批翁：裝蠢掩飾為中共刺探機密

民進黨立委王定宇怒批國民黨立委翁曉玲，將經濟部「民生必需品短缺時期配給配售辦法」和農業部「戰時糧食配送站地圖」混淆，用裝蠢來掩飾為中共探查台灣機密的惡行。（資料照）

2025/03/28 05:30

〔記者劉宛琳、謝君臨、楊媛婷、蔡文居／綜合報導〕國民黨立委翁曉玲日前詢問農業部戰時食物供應配售站規劃，遭民進黨立委王定宇批評要求提供機密。翁昨指出，農業部、農糧署當下沒說是機密，且台南市政府還詳列六七四個民生必需品配售站地址。對此，王定宇回批「鬼扯！」翁將經濟部「民生必需品短缺時期配給配售辦法」和農業部「戰時糧食配送站地圖」混淆，用裝蠢來掩飾為中共探查台灣機密的惡行。

南市府：防災物資配給站屬公開資訊

翁曉玲表示，她質詢過程中，部長說目前有一四三個配售站，是由中央政府和縣市政府協力規劃的，並說會後會將資料提供給她參考。「陳駿季部長和農糧署署長也沒有說是機密」。

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翁還說，其實各縣市政府的全民國防手冊中，都有公開說明民生必需品配售站分布表，列出配售站名稱和地點。以台南市政府為例，詳列六七四個民生必需品配售站的名稱、地址、經緯度、配售里別、人口、戶數，資訊鉅細靡遺，比起別的縣市公開的資訊多很多。

翁曉玲說，沒想到她立意良善的質詢議題，也能被王定宇扭曲成是她要求提供「戰時糧食配送地圖」的機密。他們沒知識、不長進就算了，也不要造謠生事，扭曲事實。

不過，農業部昨指出，糧倉與食米供應站，屬關鍵基礎設施，若遇戰爭衝突易受攻擊，為機敏資訊，不宜對外公布。

南市府也駁斥說，全民國防手冊內「防災民生物資的配給配售站」屬公開資訊，「戰時糧食配送站地圖」則是機密，兩者不同，呼籲翁曉玲應做好功課、查證，勿潑髒水。

王定宇則表示，「戰時糧食配送站地圖」是遇到戰爭時，國家怎麼把公糧配送給民眾，維持因應戰時的民生必需，當然是高度國家機密，若被掌握，可能會成為飛彈鎖定的位置，所以農業部長陳駿季嚴詞表達絕對無法提供，只能就戰時儲備糧食可維持一年以上相關的供應量做報告。

王定宇怒批，翁曉玲要嘛不會查證，這叫無能；要嘛就是平時、戰時分不清楚，這叫無知，或者根本就在裝蠢掩飾她公然索取國家機密資料。

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