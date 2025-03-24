海巡查扣中國三無駁油船

新竹海巡隊昨查獲中國「三無」駁油船，押返台北港查處。（海巡提供）

2025/03/24 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕海巡署新竹海巡隊昨上午在永安漁港外，發現一艘無船名中國船舶，該船一度拒檢蛇行逃逸，海巡人員最終仍將該船帶返台北港查處。海巡指出，這艘無船名、無船籍港及無船籍登記的「三無」駁油船，企圖在海上提供其他越界中國船隻油料補給，船上裝載約五十萬公升油料，船上六名中國人均無身分證件，均押返台北港留置調查中。

一度拒檢蛇行逃逸

昨天上午八點多，海巡署新竹海巡隊巡防艇前往永安西北廿浬處（限制水域內三浬）查處可疑目標時，發現一艘無船名中國船舶，立即廣播停船受檢，惟經多次廣播，該船仍拒檢並蛇行逃逸，海巡人員最終仍將該船帶返台北港查處。

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阻斷越界中國船隻補給

海巡人員表示，這艘中國船舶為塗抹船名的「三無」駁油船，亦即無船名、無船籍港及無船籍登記船舶，企圖在海域提供其他越界中國船隻油料補給，船上裝載約五十萬公升油料，船上六人都是中國人，惟未攜帶任何身分證明文件，已押返台北港留置調查。

新竹海巡隊表示，北部海域時有中國船舶伺機越界作業，為維護海域秩序及漁民權益，平時除加強轄區巡邏，亦實施擴大威力掃蕩，鎖定油料補給船查緝，阻斷越界中國船後勤補給。民眾若發現海上不法或違規情事，請撥打「118」報案服務電話，海巡署將立即前往處理。

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