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    面對中國統戰 卓：政府有3個一定

    民進黨「人民是頭家」政策宣講昨到台南，行政院長卓榮泰等輪番上台，吸引爆滿人潮。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨「人民是頭家」政策宣講昨到台南，行政院長卓榮泰等輪番上台，吸引爆滿人潮。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/24 05:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「人民是頭家」政策宣講昨天來到總統賴清德的本命區台南，現場爆滿，壓軸演說的閣揆卓榮泰宣示，對於國安與統戰威脅，政府有「三個一定」，主張武力、暴力，一定請他離開，對國家不忠誠，違反憲法、法律，一定依法嚴格處置；現役軍人若是涉及叛亂、利敵、洩密、抗命、廢弛職務等軍事犯罪，一定軍法審判。

    宣講會在永康區大灣武龍宮廣場舉行，湧入近四千名支持者，廟埕座無虛席；文化部長李遠、教育部次長張廖萬堅、民進黨秘書長林右昌等陸續演說。

    卓揆表示，最近有一些人利用台灣的言論自由，傷害台灣的民主自由，造成國安與統戰的威脅。

    在賴總統的指示下，第一，主張武力、主張暴力就是全民公敵，這不是言論自由，是對台灣主權與安全的最大威脅，只要主張武力及暴力，一定請他離開；第二，對國家不忠誠，違反憲法、違反法律，一定依法嚴格處置；第三，現役軍人若是觸犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命這五項軍事犯罪，一定軍法審判。

    卓榮泰強調，「三個一定」給人民信心，「三個一定」給國家安全的保障。他也重申政府針對境外敵對勢力的併吞、滲透，正全力反擊，希望人民站出來，團結守護自由、抵抗分化。

    台南雖然沒有罷免區，但卓榮泰透過看板數據，提及藍白亂砍預算，毀憲亂政，阻礙國家發展，為專業的部會首長叫屈。他並以台灣在十二強棒球贏得世界冠軍為例，希望鄉親在罷免行動上，一起全力打擊與防守。

    林右昌抨擊藍營，已經悖離之前的反共立場，現在是親共、媚共、舔共，傷害台灣人民，籲請鄉親支持大罷免，保障國家安全。

    六綠委輪番上台 籲外縣市親友響應大罷免

    台南六位立委賴惠員、王定宇、陳亭妃、林俊憲、林宜瑾、郭國文陸續上台宣講，強調二階段連署的重要性，懇請大家拜託外縣市親友站出來響應，大罷免、大成功。台南市長黃偉哲也提到，國民黨版本的財劃，台南是六都補助最少，嚴重損及鄉親的權益，一定要出來捍衛。

    李遠拿出大碗公，指稱並非討飯用的，而是要變成「文化聚寶盆」，將前人努力的繪畫、電影、文學等放進去，讓台灣文化走向全世界，讓全世界看見台灣文化。林右昌號召黨員加入連署，並當公民團體的志工，協助推動大罷免，讓國家安全、台灣向前。

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