民眾黨批監院：助攻北檢添柴火

民眾黨批評，監察院在柯文哲案開庭前一天公布裁罰柯違反政治獻金法訊息，就是在助攻檢察官，為北檢添加柴火。（資料照）

2025/03/20 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕監察院查核前民眾黨主席柯文哲於二○二四年總統選舉期間的政治獻金專戶，認定柯違反「政治獻金法」，依法裁處三七四萬元罰鍰，併沒入五五七九萬餘元。對此，民眾黨批評，監察院在柯案開庭前一天公布訊息，就是在助攻檢察官，為北檢添加柴火；另也提到，監察院認定演唱會、競選小物收益均屬政治獻金與客觀事實不符，要求監院依同標準清查「賴桑小舖」、「小英商號」。

要求同標準清查賴桑小舖

民眾黨表示，監察院十八日才大動作開記者會，痛批在野黨砍預算，哭窮欲聲請釋憲，十九日卻可以發布超過三千字的新聞稿，宣布裁罰、沒入金額，顯見監察院還能運作，寧可省下買衛生紙的錢，也要處理柯文哲政治獻金案，傾全力在對付柯文哲，背後目的不言而喻。

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民眾黨指出，監察院選在柯文哲三月廿日首次開庭前一晚公布訊息，就是在助攻檢察官，為北檢添加柴火，配合司法進度進行政治追殺及攻擊。

民眾黨提到，監察院傾全力調查，新聞稿仍有值得一讀的地方，其中確認了過去從第三方支付平台的捐款，確實有許多錯誤登載為現金，且捐贈者與威京集團無關，更不存在外資捐贈。另外，裝潢費皆有合法憑證與給付金流，SOGO禮金確實作為員工福利用途，以上幾點皆證實，去年幾個月政論節目搭配側翼網軍輪番造謠的內容，都是不實的指控與抹黑。

民眾黨強調，有關監察院認定柯文哲演唱會售票及透過木可販售競選小物皆屬政治獻金，顯與客觀事實不符，民眾黨要求監察院依照同等標準，清查賴清德總統競選期間的「賴桑小舖」及蔡英文前總統的「小英商號」，有開立發票之收入是否依法申報政治獻金？是否有匿未申報情形？以正視聽。

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