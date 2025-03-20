防共軍由演轉戰 顧立雄：國軍須做好立即備戰

國防部長顧立雄昨在立院表示，國軍在掌握共軍關鍵預警徵候之後須料敵從寬，驗證盡快做好「立即備戰」的能力。 （記者羅沛德攝）

2025/03/20 05:30

計畫性立即備戰操演半年一次 非計畫性視共軍威脅強度實施

〔記者方瑋立／台北報導〕今年度漢光四十一號演習以中共灰色地帶侵擾，及二○二七年共軍犯台可能行動發展基礎想定，國防部長顧立雄昨在立院受訪表示，漢光演習本來就會設定往後一至兩年的驗證期程，以達高戰備能力目標，國軍在掌握共軍關鍵預警徵候之後須料敵從寬，驗證盡快做好「立即備戰」的能力。

請繼續往下閱讀...

今年漢光演習 想定2027共軍犯台

顧立雄指出，漢光演習從高階幹部圖上兵推、電腦輔助指揮所演習到實兵演練，一直都會往後設定一到兩年的期程，以驗證聯合戰力、新式武器等訓練，以達高戰備能力目標。

國軍十七日起實施為期五天的「立即備戰操演」，顧立雄昨也證實，計畫性立即備戰操演每半年實施一次，非計畫性軍演則視中國對台針對性軍演威脅強度，由參謀總長下令實施。

國軍「立即備戰操演」今進入第四天，國防部昨公開三軍各部隊演訓畫面，包括空軍五聯隊F-16V block20戰機進行AGM-84L空射魚叉反艦飛彈等精準彈藥潛力裝掛、三聯隊C-130H裝載作業；配置雄風二型飛彈的海軍一三一艦隊光六快艇也在基隆八斗子漁港被目擊加油補給，一九二艦隊快速布雷艇則運用吊車進行各式水雷的裝載作業；第四、五作戰區工兵部隊也在作戰地境內展開「阻絕設置」演練，於時限內架設機動阻絕器材，模擬遲滯敵軍登陸行動。

顧立雄昨列席立院外交及國防委員會報告業務概況暨「四年期國防總檢討（QDR）」，立委陳俊宇詢問未來立即備戰操演是否常態執行、增加操演次數。顧立雄證實，國防部現預計每半年實施一次計畫性的立即備戰操演，另也將應用聯合情監偵手段，判斷中國針對性的軍演到達一定強度時，由參謀總長下令實施「非計畫性」立即備戰操演；其中計畫性操演已列入年度訓令中，但並無主動對外公布。

共軍「由訓由演轉戰」所需時間縮短

顧立雄受訪時，也對國軍為何縮短共軍犯台預警時間解釋說，國軍透過聯合情監偵手段以及與友盟的情資交換，發現中共相關演訓的威脅，以及「由訓轉戰」或「由演轉戰」所需時間，並不如過去所想像需要非常長的時間準備。

因此，顧立雄強調，在掌握共軍關鍵的預警徵候之後，當然應該料敵從寬，採取應對行動。這也是國防部強調的灰色地帶襲擾，從經常戰備時期到二級加強戒備，再到一級加強戒備，都應盡快做好「立即備戰」的原因。

另針對「四年期國防總檢討（QDR）」將國防預算提升至GDP三％以上列為國防改革優先事務，未來如何爭取在野黨支持？顧立雄說，強化自我防衛能力是國防部認為向世人展現決心的重要項目，會就此與朝野、社會虛心溝通，盼獲各方支持國防預算提升，強化台灣自我防衛能力。

國防部昨公開三軍各部隊演訓畫面，包括空軍F-16V戰機進行AGM-84L空射魚叉反艦飛彈潛力裝掛。（國防部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法