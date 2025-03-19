卓揆︰一個月內啟動恢復軍審修法

行政院長卓榮泰。（記者廖振輝攝）

2025/03/19 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統上週宣佈恢復軍審，國民黨立委邱鎮軍昨天在立法院質詢行政院長卓榮泰，詢問相關修法何時提出。卓回應「一個月內」，並強調會與社會和立法院溝通，啟動相關必要程序。

邱鎮軍表示，感受到台灣民主變了調，雖然賴總統沒有宣布戰爭，也沒有宣布戒嚴，但對外就是進入準戰爭的時期，對內就是實施類戒嚴。

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邱認為，賴清德此舉就是在製造內外敵人，消滅在野黨，行為和德國的希特勒非常相似。卓榮泰反駁說，絕對不一樣，只是在面對境外敵對勢力對台灣不斷併吞和滲透的議題，築起一道更高更堅固、自我防衛的高牆，這絕對不是準戰爭行為，而是自我防衛的決心和責任。

邱鎮軍質疑，恢復軍事審判難道不是獨裁嗎？卓榮泰重申，只針對現役軍人叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命五種軍事犯罪行為。邱詢問相關修法何時要提？卓表示，一個月之內，並會啟動相關必要的程序和社會及立法院溝通。

只針對現役軍人洩密等五項犯罪

國防部長顧立雄也說，修法已限縮現役軍人犯罪，和戒嚴沒有關聯。顧強調，二○一三年的軍事審判制度有違憲之處，不符合法院設計；邱鎮軍說，那當時為什麼軍事審判不改要廢？顧笑答，「當時我不是國防部長」，但現在他擔任了，當然有職責讓軍事審判合於憲法，而且很多民主國家都有軍事審判的制度。

邱鎮軍詢問卓榮泰，卓之前曾說追求兩岸和平是溫柔的投降。卓表示，斯斯有兩種，和平也有兩種，一種是國家要夠強，一種是束手投降，我們選擇讓國家夠強；但邱鎮軍反酸，在他看來，這是掌權者無視人命的倔強。

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