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    涉侵占國有地 林思銘：疏於查證 會拆除恢復原狀

    林思銘爭議事件

    林思銘爭議事件

    2025/03/19 05:30

    〔記者劉宛琳、黃美珠／綜合報導〕時代力量主席王婉諭昨揭露，國民黨立委林思銘位於新竹縣竹東鎮的服務處涉嫌侵占國有土地。林思銘回應，建物是買給母親的住處，當時買的是既有成屋，聽信建商相關說法和資料疏於查證，才衍生兩處鐵皮附屬建物有前述竊占爭議，為此他將立刻申請地政事務所鑑界釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。

    交屋時已蓋好圍牆 現非服務處

    林思銘受訪說，二○二二年因八十多歲母親膝蓋手術無法上下樓梯，所以跟建商買了棟內有電梯的成屋。建商告知建物和坐落於圍牆內土地都屬他可用的範圍，交屋給他時建物也都已蓋好圍牆。

    林思銘說，房屋當初是用現狀點交，交屋後建商原想做成小型社區才會搭蓋鐵皮警衛室，但因整體戶數仍不多，各戶分擔費用過高，所以閒置至今。

    林思銘說，因上屆在竹東還未找到適合的場所做為服務處，故與母親商量後，母親也答應讓他短暫將住家做為聯絡處使用，但本屆任期開始，已將服務處移至竹東鎮杞林路。

    林說，面對各方檢驗，他絕對坦然面對，也為因疏忽占用新聞版面深感抱歉。王婉諭未經了解原委，就看圖說故事，憑空想像，就是想配合民進黨主張的大罷免去製造仇恨與對立，增添柴火，浪費占用媒體及社會資源，也想憑此增加自己的聲量。

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