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    首頁　>　政治

    民團究責雙和立委 連署攤位大排長龍

    民眾手舉「台灣要安穩，罷免張智倫」，「台灣要幸福，罷免林德福」，支持大罷免運動。（記者陳奕劭攝）

    民眾手舉「台灣要安穩，罷免張智倫」，「台灣要幸福，罷免林德福」，支持大罷免運動。（記者陳奕劭攝）

    2025/03/17 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕多個縣市推動罷免立委，台灣經濟民主連合（簡稱經民連）昨在新北市中和區四號公園舉行「春季青鳥系列：國民黨立委林德福、張智倫究責會」，林、張兩位藍委的罷免案都已進入第二階段連署，昨天參與活動的人潮踴躍，連署攤位大排長龍，罷團志工在忙碌之餘也非常振奮，表示前天、昨天的兩天例假日，兩位藍委合計收到約兩千份連署書。

    新北市永和區立委林德福、中和區立委張智倫被提議罷免案，十五日起已展開二階連署，兩千多名民眾昨不畏低溫熱情響應，究責會吸引大批人潮參與，現場連署攤位也大排長龍。

    究責活動邀請立委沈伯洋、人權工作者李明哲、饒舌歌手楊舒雅、作家朱宥勳等人宣講，包括雙和罷團、新店罷團「拔羅波」也擺攤衝刺二階連署，宣講車也疾呼「罷免林德福、張智倫就是罷免傅崐萁」，許多民眾比讚相挺，但也遇到部分藍營支持者的抗議、回罵。

    李明哲批評，國民黨只比民進黨多一席就如此惡霸，成了中共的同路人，他是被中共打壓言論自由的過來人，很多與他交流的民團人士被關在中國監獄，所謂「中國的言論自由」就是宣傳中共政府、武統台灣的自由。

    楊舒雅說，她從小就聽過傅崐萁喊出「給花東一條安全回家的路」，但傅當了這麼久的立委、縣長卻遲遲未兌現，反而用片面、錯誤的資訊來誤導人民、製造仇恨，國民黨至今仍不反省，公民團體只好罷免賣台、通匪的藍委。

    沈伯洋表示，立委徐巧芯曾罵傅崐萁是病毒，如今卻一起毀憲亂政，張智倫等藍委如今都與傅崐萁站在一起。簽和平協議的西藏已被中國統一了，如果再不加速通過國安法案，難以保障台灣的安全。

    對此，張智倫僅回應，尊重人民行使權利；記者致電林德福，但未獲回應。

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