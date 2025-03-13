自由日日shoot》國台辦批「打壓鼓吹武統中配」陸委會：中共沒資格談言論自由

中國籍配偶劉振亞長期在社群帳號公然鼓吹「武統台灣」，移民署前天廢止其在台依親居留許可。（圖擷取自Youtube「亞亞在台灣」）

2025/03/13 05:30

〔記者陳鈺馥、林欣漢、林哲遠／台北報導〕中國籍配偶劉振亞，長期在社群帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹「武統台灣」，移民署前天廢止其在台依親居留許可，中國國台辦昨批評民進黨當局，用盡手段打壓中配在台的言論自由。陸委會痛批，中共箝制思想、迫害人權，且對台統戰、滲透無所不用其極，根本沒有資格談言論自由、思想自由、選擇自由。

卓揆肯定內政部 伸張公權力

民進黨立委林俊憲昨在立法院質詢行政院長卓榮泰：「這次撤銷居留權，是你的決定吧？」卓揆回應，公權力一定要張揚出來，他肯定內政部依事實認定，任何外國配偶來台灣組成家庭，或是依親到台灣，都要愛台灣的土地和人，「依親要愛他的親，配偶要能互相尊重」。

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內政部長劉世芳說：「言論自由絕對不是她說的言論自由，可以用武力統一台灣這樣的字眼。」所有台灣人都知道，言論自由不是天上掉下來的禮物，也不是武力統戰、武力侵犯的藉口。

據了解，劉振亞嫁來台灣後，近年開始經營包含中國版抖音、YouTube社群帳號「亞亞在台灣」，她自稱「亞亞」與暱稱「小當歸」（暗喻台灣當然回歸）的女兒，經常錄製「武統台灣」影片。

移民署四日曾約談劉女，詢問背後是否有中共指使，她一概否認，且無視官方警告，仍持續拍片宣揚武統。移民署經陸委會同意，依法認定有危害國家安全或社會安定之虞，廢止其在台依親居留許可，五年不許可再申請依親居留。

陸委會強調，政府基於國家安全與公共利益，加強反制中共統戰並強化全民心防，是正當及必要的措施，這種努力將持續下去。

華碩中配員工喊懲獨 陸委會要查

另外，NB品牌大廠華碩公司被員工爆料，一名錢姓中配女員工加入工會後，開始以「懲治台獨」為由，指控華碩執行長許先越支持台獨媒體，圖謀分裂中國，涉犯中國「刑法」分裂國家罪，她更洋洋灑灑寫下近千字「關於華碩支持台獨勢力政治人物及外援媒體企業之調查報告」上書高層。

陸委會強調，政府不容許任何人用中共的「刑法」、「反分裂法」或「懲獨廿二條」恐嚇他人。由於本案發生在私人企業內部，政府將先了解事實原委，以利後續處置。

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