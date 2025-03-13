財劃法覆議未過 卓揆：可重提新版本

立法院院會昨進行「114年度中央政府總預算案」覆議案、「財政收支劃分法修正案」覆議案記名表決，藍白立委繼續聯手以61票對綠營51票雙雙否決覆議案。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/13 05:30

〔記者林欣漢、方瑋立／台北報導〕行政院長卓榮泰昨赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢，民眾黨立委黃珊珊詢問，如果覆議案不通過，行政院的下一步是否會提出釋憲與公投。對此，卓榮泰表示，如果覆議案無法通過，合法合憲的程序，行政院都會考量；除了黃珊珊提到的這兩個方式，也可以重新提出新的版本。

釋憲？公投？ 合法合憲的程序都會考量

黃珊珊質詢指出，財劃法長期都是民進黨的重要法案，然而過去在協商過程完全不溝通；卓榮泰則說，行政院數度嘗試溝通，但是很多都無法成功，拒絕溝通的次數，有些委員都清楚，有些委員不敢溝通，這些都是鐵的事實。

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黃珊珊詢問，覆議案不通過，行政院的下一步是聲請釋憲還是公投？卓榮泰表示，如果覆議案無法通過，合法合憲的程序，行政院都會考量；除了黃珊珊提到的這兩個方式，也可以重新提出新的（財劃法）版本。

黃珊珊追問，行政院有沒有版本？卓榮泰說，行政院本來有很多方案要在去年十二月二十日商討，但當時立法院的程序有討論的時間與空間嗎？政院雖有方案，但也要先與地方政府談好再拿出來。財政部長莊翠雲表示，三月六日有邀專家學者、地方政府開會，持續都在協商。

民進黨立委賴瑞隆質詢時也關切，若覆議案未過，行政院的下一步是什麼？卓表示，財劃法是依憲法第一百四十七條重要精神與規定立法，所以被公法學者形容為「財政憲法」，若違背憲法精神，可以研究進一步推動釋憲，若在憲政秩序上有違憲之虞，應該走向這條路，都是未來救濟方式的一種。卓說，各種方式都有考慮，沒有放棄任何努力。

賴瑞隆追問，若覆議沒過，是否不排除走釋憲或憲政程序的路線？會提暫時處分嗎？卓榮泰回應，憲法已經賦予這樣的義務，暫時處分確實是可能的選項，但大法官的人數現在被立法院拖延。賴則痛批，這又變成另一個問題，立法院已經在癱瘓大法官，完全是把國家正常運作癱瘓掉。

綠委批立院藍白獨大 癱瘓國家

對此，卓榮泰坦言，這已是民主政治發展過程從未發生過的現象。賴瑞隆罵說，藍白立院獨大已經完全影響到總統府、其他四院的權益，超越憲法和各界的理解範圍，真的無法接受。

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