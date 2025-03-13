軍費GDP10％？ 卓：目前沒能力

國民黨立委傅崐萁昨在立法院質詢行政院長卓榮泰是否同意國防預算要達GDP十％，卓回應，現在的我們沒能力編列。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/13 05:30

傅要求挺直腰桿 卓嗆：挺直才沒被帶去中國

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國國防部次長提名人柯伯吉指台灣國防預算要達GDP十％，國民黨立委傅崐萁昨在立法院質詢行政院長卓榮泰是否同意，卓回應，現在的我們沒能力編列，「就像中國要求我們承認九二共識，我也沒辦法答應它一樣」。

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傅崐萁表示，我國今年GDP是廿六兆八八六八億元，十％是兩兆六八八○億元，請問中華民國要如何因應？卓回應，「中華民國在目前這個階段，絕對沒有能力去編列兩兆六千億元的國防經費」，我們會衡量自己的財政能力和國軍裝備之需要。

傅再問，「川普要求你做，你可以公開拒絕嗎？請你現在公開表達，同不同意？」卓榮泰重申，現在的我們沒有能力，如果我們有能力、有需要的時候再來考量，這是個不存在的議題。

傅崐萁說，什麼叫不存在，人家已經正式叩關，怎麼會不存在？這不是掩耳盜鈴，不是把頭藏在土裡，全世界的人都在講，就行政院長不表態。

卓榮泰回應，「就像中國要求我們承認九二共識，我也沒辦法答應它一樣」。卓並強調，政府在今年沒有辦法，未來要衡量國家財政很長一段時間，「如果要兩兆多的預算做為國防預算，依照我們現在的預算，那是不可能的」。

傅逼問卓榮泰是否同意，卓說，「我沒有同意」，我們現在沒有那個能力去編列兩兆六千億的國防預算。

傅則說，日本、墨西哥、加拿大都被要求提高關稅，但他們都挺著腰桿不同意，而人家還沒有要求，我們就把台積電送掉了；希望政府要挺直腰桿，如果台積電要去美國，台灣二三○○萬人要得到確切的安全保障。

卓榮泰反嗆：「我們如果沒有挺直腰桿，就被委員帶去中國了，就是挺直腰桿，才沒有被委員帶去中國。」

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