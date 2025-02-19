首度移師台灣 哈利法克斯論壇明後天登場

哈利法克斯國際安全論壇（HFX）將於明後兩天在台北舉辦「台北論壇：連結民主與安全」，這也是HFX論壇首度移師台灣舉辦。（取自Halifax International Security Forum臉書 ）

2025/02/19 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕哈利法克斯國際安全論壇（HFX）將於明後兩天在台北舉辦「台北論壇：連結民主與安全」，預計由HFX論壇主席范普拉主持開幕記者會。這也是HFX論壇首度移師台灣舉辦。

向全球展現台灣蓬勃民主

主辦單位HFX表示，哈利法克斯國際安全論壇過去十六年來將民主價值連結共同安全，使論壇成為全球最具影響力的會議，本次論壇將向全球領袖展現台灣的蓬勃民主發展。

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范普拉日前表示，儘管眼前的安全挑戰大得無法由任何單一國家解決，但當全球民主國家攜手合作時，沒有任何挑戰是無法應對的，「現在我們必須團結起來，展現民主不朽的力量，這對全球安全至關重要」。

HFX總部已公布將於廿日至廿一日在台灣舉辦的首場論壇議程，預計有「民主=機會」、「民主=韌性」、「民主=正義」、「民主=夥伴」、「民主=安全」等五場公開的全體會議，以及「亞洲價值：自由開放的印太區域」、「北約進駐亞洲？還是亞洲版北約？」、「拋開金磚國家：聚焦CRINKs」等多場非正式會議。

HFX曾於二○二一年宣布擬於二○二二年首度移師亞洲，在台灣舉辦「哈利法克斯：台北論壇」，最後卻因為疫情取消，直到前總統蔡英文去年十一月赴加拿大哈利法克斯參與論壇時，HFX才再度宣布今年會在台北舉辦首場亞洲論壇。

HFX指出，台北論壇在川普再度就任美國總統一個月後召開，並紀念俄羅斯對烏克蘭發動不人道且具犯罪性的全面侵略三週年；在聯電創辦人曹興誠的支持下，HFX台北論壇將延續HFX獨特的會議形式，包括短片放映、公開的全體會議，以及小型非公開會議。

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