罷聲隆隆》台電、中配、年改衝擊 藍委憂3大雷區

中選會三日在開工首日即收到十九件罷免藍委提議書。（資料照）

2025/02/05 05:30

〔記者劉宛琳、施曉光／台北報導〕民進黨團總召柯建銘揚言對國民黨立委大罷免，公民團體前天針對第一階段連署送件。部分藍委憂心被罷免，對於要冷處理還是熱戰陷入兩難；據了解，國民黨團在第一、二階段將採「不冷不熱」的作戰方式，不隨著罷免團體起舞，到第三階段才會正面對決。

藍委說，大家多少都會擔心被罷免，黨內也有交換意見，有零星立委希望現階段不要炒熱，回應相關議題可以和緩，黨團總召傅崐萁予以尊重；不過對於是否不要推政治性法案，黨內幹部則有不同意見，認為即便是民生法案，只要民進黨不同意，就會全部打成爭議性法案來政治操作。

請繼續往下閱讀...

藍營內部另憂心，本會期有「三大罷免雷區」。第一是撥補台電今年預算一千億元被砍掉，另外一筆是去年的歲計賸餘，但國民黨主席朱立倫已下軍令狀，兩個都不能過，少了這兩筆預算，今年四月一日恐怕就會漲一波電價，時間上剛好碰到第二階段的連署，連帶成為大罷免的有利工具。

立委指出，第二，針對中配拿到台灣身分證時間，國民黨立委修法由六年下修到四年，與其他外配一致，罷免團體認為若不罷掉藍委，該法案會起死回生，讓中配提前享有台灣健保資源。第三則是回復公教年金，這是國民黨對公務人員的承諾，修法雖會成為被罷免的理由，但若不改回來，連反罷免的基本盤都會消失。為了不得罪中間選民而放棄基本盤，最後只會被綠營催出罷免票。

立委牛煦庭表示，一直以來黨團成員就希望在民生法案和政治性法案中求取平衡。前兩個會期政治衝突比例較高，第三會期大家當然會希望民生法案多推，這不需要跟罷免做太過度聯想，各個委員會本來就會推出相應的民生法案。

立委王鴻薇表示，所有藍委都不怕罷免，會勇敢面對並堅守崗位，她呼籲大家除了要堅守台北市的陣地，還要幫忙其他縣市的藍委，民進黨接下來還要罷免立法院長韓國瑜，如讓民進黨詭計得逞，將會影響二○二六年選舉。

「越軟弱人家越欺負你」

賴士葆：我們慢慢出菜

立委賴士葆說，「你越軟弱人家越欺負你，只有以戰止戰，兩軍對峙，狹路相逢勇者勝，每一位藍軍都要變勇者，否則被吃得骨頭都沒有了」。他表示，大家不要看前天罷免藍委送件多，綠委是零，「我們慢慢出菜，請各位仔細慢慢品嚐」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法