為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批賴與柯建銘玩兩面手法 黃國昌籲民進黨懸崖勒馬

    民眾黨代理主席黃國昌（左三）到新竹縣竹北市發紅包。（記者蔡彰盛攝）

    民眾黨代理主席黃國昌（左三）到新竹縣竹北市發紅包。（記者蔡彰盛攝）

    2025/02/01 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨代理主席黃國昌新春第一個行程是到新竹縣發紅包，他抨擊賴清德總統與民進黨立委柯建銘玩兩面手法，一個說合作、一個搞罷免；對於民眾黨立委吳春城的壯世代爭議，黃國昌說，民眾黨對於公職人員利益衝突迴避的規定很清楚，每個人都必須遵守。

    黃國昌說，美國新任總統川普上任後雷厲風行，用非常快的速度在實現選舉承諾，在此同時，賴清德從五二○上台到現在，執政成績單一片空白，看不到賴政府有任何積極進取的心態與作為，反而是在國內繼續製造動盪對立跟衝突，過年期間，民進黨發起所謂的大罷免，只是不斷在撕裂台灣社會，正事不做，專搞鬥爭，希望民進黨懸崖勒馬，好好的做一點正事。

    媒體詢問，吳春城日前鬆口宣布放棄了壯世代的專利，他是否與吳有溝通？黃國昌說，民眾黨對於公職人員利益衝突迴避的規定非常清楚，任何一個人都必須要遵守，因為這個代表黨的價值。

    對於民進黨立委認為吳春城應辭去立委，黃則說，最沒有資格講話的就是希望吳辭職的立委，當初在推動壯世代法案時，一堆民進黨立委跑去蹭，蹭完了以後，又有民進黨立委高喊要廢止壯世代法案，滿腦子只有政治鬥爭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播