批賴與柯建銘玩兩面手法 黃國昌籲民進黨懸崖勒馬

民眾黨代理主席黃國昌（左三）到新竹縣竹北市發紅包。（記者蔡彰盛攝）

2025/02/01 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨代理主席黃國昌新春第一個行程是到新竹縣發紅包，他抨擊賴清德總統與民進黨立委柯建銘玩兩面手法，一個說合作、一個搞罷免；對於民眾黨立委吳春城的壯世代爭議，黃國昌說，民眾黨對於公職人員利益衝突迴避的規定很清楚，每個人都必須遵守。

黃國昌說，美國新任總統川普上任後雷厲風行，用非常快的速度在實現選舉承諾，在此同時，賴清德從五二○上台到現在，執政成績單一片空白，看不到賴政府有任何積極進取的心態與作為，反而是在國內繼續製造動盪對立跟衝突，過年期間，民進黨發起所謂的大罷免，只是不斷在撕裂台灣社會，正事不做，專搞鬥爭，希望民進黨懸崖勒馬，好好的做一點正事。

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媒體詢問，吳春城日前鬆口宣布放棄了壯世代的專利，他是否與吳有溝通？黃國昌說，民眾黨對於公職人員利益衝突迴避的規定非常清楚，任何一個人都必須要遵守，因為這個代表黨的價值。

對於民進黨立委認為吳春城應辭去立委，黃則說，最沒有資格講話的就是希望吳辭職的立委，當初在推動壯世代法案時，一堆民進黨立委跑去蹭，蹭完了以後，又有民進黨立委高喊要廢止壯世代法案，滿腦子只有政治鬥爭。

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