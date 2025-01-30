李彥秀罷免連署 突破2.3萬份

「港湖除銹」團隊罷免立委李彥秀的行動白熱化，根據最新統計，罷免連署書數量已突破兩萬三千份。（「港湖除銹」團隊提供）

2025/01/30 05:30

罷免王鴻薇、羅智強、賴士葆連署 也都有「高人氣」

〔記者楊心慧、林哲遠／台北報導〕「港湖除銹」團隊罷免國民黨北市立委李彥秀的行動進入白熱化，最新統計，罷免連署書數量已突破兩萬三千份，是第一階段罷免提議書所需門檻三一八一份的七倍多，就連標榜正藍軍的支持者也表態加入，批評李的親中立場與政治操作，背離國民黨章第二條「以台灣為主，對人民有利」等核心精神，認為她已失去繼續擔任中華民國民意代表的資格。

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除銹團體：正藍軍支持者也表態加入

「港湖除銹」提醒，即便參與第一階段，選民仍需在第二階段重新簽署連署書，且第二階段需在第一階段通過後的六十天內完成，連署數量須達三萬一八一○份，考量安全連署量總選舉人數的三至四％計算進去，目標是四萬一五○○份至四萬四五○○份有效連署。

「港湖除銹」團隊宣佈，未來幾週將加速推進，包括增設更多連署站點、擴大宣傳力度；在罷免行動推進期間，許多深藍支持者也站出來，批評李彥秀背離國民黨「反共保台」的核心價值。

一位深藍選民直言：「李彥秀削弱國防預算、凍結潛艦國造，明目張膽偏袒中共，她已徹底背叛蔣公的反共精神，不配代表國民黨，更不配代表港湖民意！」

對於面臨罷免一事，李彥秀日前回應表示，她對港湖民眾的智慧有高度信心，民進黨「當家卻天天鬧事」，最終也將苦嘗政治惡果。

此外，台北市罷免藍委的各團隊大年初一就紛紛上工，包含罷免立委王鴻薇、羅智強、賴士葆等各團體志工於各選區內舉牌發放連署書，並於現場收件。

罷免志工表示，國民黨凍結中央政府預算，將造成國家發展停滯，引起人民憤怒，近期收件狀況踴躍，有信心連署能夠達標，呼籲更多民眾參加連署。

罷免王鴻薇團隊「山除薇害」於行天宮對面發放連署書、收件，昨大年初一，行天宮周遭人山人海，罷免志工表示，不少民眾到行天宮拜拜，看到罷免宣傳，不但熱心給志工們加油打氣，更拿出證件、填寫連署書響應，收件狀況相當好。

罷免羅智強團隊「大安強強滾」昨至一月卅一日下午二時至四時在金山南路二段發放連署書及收件，資深媒體人馮光遠還加入志工，手上高舉罷免羅智強的牌子，馮光遠受訪表示，他長期住在大安區，這次看到國民黨在立法院擋預算，擺明就是故意，這次他參加連署、擔任志工。

罷免賴士葆團隊「文山退葆」昨上午快閃出動，現場雖偶有「挺葆」民眾嗆團隊，但也有不少民眾繳交連署書。

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