中央政府總預算遭大砍》政院擬凍結地方補助50% 綠：藍白是罪魁禍首

今年度中央政府總預算遭大砍，行政院計畫對地方政府補助項目先凍結五十％。（資料照）

2025/01/25 05:30

〔記者陳政宇、施曉光／台北報導〕今年度中央政府總預算遭大砍，行政院計畫對地方政府補助項目先凍結五十％。立法院民進黨團昨強調，行政院盤點後負責任做出因應，對地方政府補助有所調整，這是不得已的作為，盼大家共體時艱，而罪魁禍首就是國民黨及民眾黨。

行政院長卓榮泰廿三日說明，因應總預算案遭大幅減列，因此他決定盤整去年核定補助的案件與預算，年後收回重新核定，其中地方政府補助不直接牽涉弱勢福利政策部分，補助項目都先凍結五十％。

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對此，民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，現在還沒有人可以精算出今年度總預算遭刪減和凍結的數額，目前可試算出來的影響是過去的六倍以上，若加上凍結，影響可支配預算近三成，還有「財劃法」要求中央釋出三七五三億元財源。這種惡砍、惡刪造成財政困難，行政院負責任盤點也要做出因應，卓揆說對地方補助須做調整，這是非常不得已。

她說，地方政府也會表達很多反對意見，但冤有頭債有主，是誰讓國家成為一部沒有油不能發動的車子？罪魁禍首就是藍白。

對於總預算問題，國民黨主席朱立倫昨受訪表示，立法院通過的預算，對於國家該做的事情、該有的資源、該動用的民脂民膏都充足了，民進黨卻利用政治操作，製造錯誤訊息，甚至欺騙人民，用情緒勒索的方式，做了很多很奇怪的動作，「那不是跟『碰瓷』一樣！」

朱批綠情緒勒索

朱立倫指出，這次通過的總預算創下歷史新高，總計二兆九千二百多億元，比去年的二兆八千五百億元還多了七百多億元，在野黨基於監督角度，將可能發生弊端、浪費的，稍微做了一些調整，對於國家的整體規模，「等於一百塊錢還有將近九十七塊錢可以用，我相信絕對不會影響國家的預算。」

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