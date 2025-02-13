明天轉晴白天重回20度以上 下波冷氣團週日襲台

明天天氣由北往南好轉，各地白天氣溫可重回20度以上。（資料照）

2025/02/13 18:51

〔記者林志怡／台北報導〕受到冷空氣與南方雲系影響，元宵節，在冷雨中度過，中央氣象署預報，明天（14日）起隨著前一波冷空氣持續減弱，各地氣溫重回20度以上，雨勢也將從北往南趨緩，直到週六晚間鋒面通過台灣北方海面，週日起受到新一波大陸冷氣團影響，氣溫才會再度下降。

中央氣象署預報員張竣堯指出，明天冷空氣持續減弱，各地氣溫將進一步回升到20至23度，同時水氣減少，雨勢由北往南遞減，基隆北海岸、東半部地區有持續性的局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區局部短暫雨或多雲，不過南部地區的降雨下午過後才會比較明顯趨緩。

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張竣堯說，週六環境逐漸轉乾，僅東半部地區局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的好天氣，各地白天氣溫可重回22到24度左右，有機會達到25到26度，但晚起有鋒面通過台灣北方海面，北部地區再度轉為局部短暫陣雨的天氣。

此外，張竣堯說，週日起受到大陸冷氣團影響，各地氣溫有較明顯變化，北台灣白天氣溫下降至18到20度，北部東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲；入夜後各地普遍有低溫發生，中部以北、宜蘭低溫約12到14度，其他地區14到16度，預計持續到週一晚間。

張竣堯說明，週末這波冷空氣相對偏乾，下週一、週二影響期間，僅東半部地區、恆春半島、西半部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，待下週三、週四冷氣團減弱，氣溫將再有小幅度回升，僅東半部地區、基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

不過，張竣堯提醒，雖然近幾天氣溫將有回暖的情況，但接下來還是會有一波一波的冷空氣陸續影響台灣的天氣，下一波冷空氣可能落在下週末，還有待觀察，民眾務必注意氣象資訊與保暖。

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