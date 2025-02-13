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    台中新光三越氣爆 澳門一家7口赴鼎泰豐途中遇橫禍2死5傷

    台中新光爆炸，澳門一家祖孫七口遊台爺奶2死5傷，其中2歲女童頭部重創，性命危急。（民眾提供）

    台中新光爆炸，澳門一家祖孫七口遊台爺奶2死5傷，其中2歲女童頭部重創，性命危急。（民眾提供）

    2025/02/13 18:26

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市新光三越百貨公司今天上午11點半發生嚴重氣爆，造成4死至少20人輕重傷，其中從澳門籍一家七口祖孫4代來台旅遊，路過新光三越遭到氣爆重物高處砸落，導致2死5傷，爺奶死亡，2歲女孫頭部重創危急，曾祖母及叔叔骨折，一行人來台旅遊第4天，今天中午要去大遠百吃鼎泰豐，卻禍從天降，原計畫明天離台，卻魂斷異鄉。

    澳門籍鄧姓一家七口來台中旅遊，路過新光三越外面，遭到氣爆後重物高處砸落，爺爺奶奶被砸傷身亡；2歲孫女傷勢嚴重，頭部破裂、腦出血，昏迷指數3，緊急插管、開手顱手術救治；85歲曾祖母頭部撕裂傷和骨折，叔叔臉部也有撕裂傷和骨折，父母則有挫傷等傷勢。

    鄧姓叔叔難掩悲痛回憶當時恐怖景象，一行人坐公車到市府站，準備去吃計畫好久的鼎泰豐，路過新光三越時突然聽到一聲爆炸巨響，往上一看，掉落許多重物砸下，大家相隔都有距離，根本來不及保護對方，自己更是躲不掉，他臉部被砸到，倒地手骨折，眼鏡也掉落，再看家人只剩兄嫂沒事，其他人都倒地不起。

    他說，家族旅遊來台中玩，今天是第4天，準備明天離台，因此特別要計畫已久的鼎泰豐吃午餐，不料遭遇橫禍。

    台中新光爆炸，澳門一家祖孫七口遊台爺奶2死5傷，叔叔撕裂傷、骨折。（民眾提供）

    台中新光爆炸，澳門一家祖孫七口遊台爺奶2死5傷，叔叔撕裂傷、骨折。（民眾提供）

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