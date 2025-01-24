領有中國身分證 李東憲等三人註銷台灣身分

李東憲在南韓亞太壯年運動會奪銅牌，穿TPE隊服卻高舉五星旗，日前更自爆拿到中國身分證，陸委會表示，主管機關已註銷李東憲台灣身分。（資料照，取自微博）

2025/01/24 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反共網紅八炯日前推出「中國統戰紀錄片」，揭露中共收買網紅套路，曾在國際賽事高舉五星旗的台灣跆拳道選手李東憲，在電話中向網紅「閩南狼」陳柏源自爆已拿到中國身分證。經內政部調查後，陸委會發言人梁文傑昨表示，主管機關已註銷三人台灣身分，包含李東憲、蘇士恩。

李東憲二○二三年參加在南韓舉辦的「亞太壯年運動會」跆拳道項目奪得銅牌，當時他身穿「TPE」（中華台北）字樣隊服，竟在頒獎台上高舉中國五星旗，甚至在受訪時聲稱「做為中國人，非常驕傲自豪」，引發台灣輿論撻伐。

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現定居廈門的李東憲，去年底曾發文亮出中國定居證，自稱「是有身分的人了」。在統戰紀錄片中，李東憲向陳柏源說，「我現在拿身分證了，我這邊勉勉強強一般啦。反正我每個月二、三萬吧。如果要我拿錢出來，我是沒有錢啦。我確實是沒有錢，但你要資源要什麼政府這邊，我還是有的」。

統戰紀錄片中，泉州台青創業園總負責人林金城向陳柏源誇口，可協助台灣人代辦中國身分證，再幫忙成立「跨境電商」公司，向當地銀行超貸賺進第一桶金；中間人蘇士恩也提供自己所辦的中國身分證，證明所言不假。

以後回台不得享有健保

梁文傑在陸委會記者會指出，八炯影片發布後，已接獲十幾件檢舉案，經過主管機關陸續完成查證，目前已註銷三個人的台灣身分，其中包括李東憲、蘇士恩二人。關於該案查到哪些證據、註銷台灣身分後果如何？梁文傑強調，「他們就是擁有中國身分證」，喪失台灣身分後就是當成中國人，以後要回到台灣，得拿中國相關文件申請才能入境，當然也不會有健保。

梁文傑說，目前已收到十幾件具體個案，滿多是有證件照片的，若民眾知道相關情形，檢舉時可以提供具體證據，其餘案件後續也會查證。媒體問及，除李東憲、蘇士恩外，另一名遭註銷台灣身分的人是誰？梁回應，因為不是影片中出現的，就不會特別提到。

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