政院五聯合服務中心預算幾全刪 綠委：中南部民眾被迫到台北辦護照

立法院院會昨表決通過刪除行政院聯合服務中心業務費3652萬6千元，行政院高雄市、台中市、花蓮市、嘉義市及金門縣等五處聯合服務中心業務費僅剩36萬9千元。（記者謝君臨攝）

2025/01/21 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會昨表決通過刪除行政院聯合服務中心業務費三六五二萬六千元，行政院高雄市、台中市、花蓮市、嘉義市及金門縣等五處聯合服務中心業務費僅剩三十六萬九千元。民進黨立委林岱樺怒轟，砍預算砍到人民身上，如此損害民眾權益，國民黨還能不痛不癢，顯現絲毫不將中南部民眾看在眼裡，將來民眾辦理護照等業務無門，恐怕只能到台北市辦理。

林岱樺表示，舉凡民眾各項證照申請、所需資訊諮詢服務及輔導事項、民眾對各部會主管事務的陳情及建議等事項，以及協調各部會及地方政府推動有關土地、交通、經濟、衛生、環境保護等重大建設事項，皆為行政院聯合服務中心的業務範圍。

請繼續往下閱讀...

林岱樺說，藍白報復性的砍預算，不乏針對國防、內政、全民福祉等重大預算進行刪減，顯示國民黨行政治鬥爭已到喪心病狂的程度，行政院各區聯合服務中心原是民眾辦理護照等業務的重要窗口，如今五處聯合服務中心的業務費近全刪，年後將被迫熄燈，將來民眾辦理業務無門，恐怕只能北上辦理。

酸國民黨自己都不知刪什麼東西

林岱樺指出，國民黨高雄市黨部主委柯志恩為了選舉，說要踏遍高雄每一片土地，卻在國民黨報復性刪除公共建設及補助等重要預算時，竟然還在社群平台炫耀她在美國拍雪景網美照，絲毫不提預算刪除可能帶來的重大影響，無疑是對高雄民眾莫大的羞辱。

只是看到「業務費」幾個字就刪了

民進黨立委林俊憲認為，真正的情況，應該是國民黨自己都不知道在刪什麼東西。各地行政院服務中心這筆預算有含台北以外民眾辦理護照的業務費用，只是看到「業務費」幾個字就刪了。他說，本來依正常流程，如果國民黨有先提出來，行政單位就會跑去找他們解釋這筆錢的用途，不至於鬧出這種天大的笑話。

「極度惡劣！這個決議實在令人憤怒！」民進黨立委王美惠指出，嘉義好不容易爭取到中央設立服務窗口，國民黨卻把行政院五處聯合服務中心的業務費全數刪除。這不僅是對嘉義人不公，更損害中南部鄉親權益。國民黨請不要欺負嘉義人，欺負中南部鄉親。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法