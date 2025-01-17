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    藍白凍砍打詐經費 劉世芳：期期以為不可

    民眾黨團總召黃國昌提案減列打詐預算兩億元，內政部長劉世芳表示「期期以為不可」。（資料照）

    民眾黨團總召黃國昌提案減列打詐預算兩億元，內政部長劉世芳表示「期期以為不可」。（資料照）

    2025/01/17 05:30

    〔記者李文馨、鍾麗華／台北報導〕內政部預算遭在野黨大幅凍砍，民眾黨團總召黃國昌提案，為有效打詐，減列打詐預算兩億元。內政部長劉世芳表示「期期以為不可」；內政部政務次長馬士元也說，若有關反詐騙宣傳經費全刪，等於是向詐騙集團投降。

    黃國昌提案指出，刑事警察局預算案於「刑事警察業務」項下「業務費」，編列預算九億三五七五萬七千元。近年來詐騙事件頻傳，為有效打詐，避免民眾再遭受詐騙所苦，爰減列該項預算兩億元。

    對此，劉世芳表示，「期期以為不可」，識詐的重要機關就是警政署，且警政署「高額財損案件分析與策進報告」也提到，被害人多為四十一到六十歲女性，並以退休、無業、家管等最多，這些並非平常警察會接觸的對象，盼立委了解內政部在執行該做的事，跟政治爭議無關。

    內政部次長︰等同向詐騙集團投降

    馬士元昨也在行政院記者會指出，警方曾發現一個詐團在半年內投放二．五億元的廣告詐騙，內政部僅編列二．三億元反詐騙預算，若有關反詐騙媒體宣傳經費被全刪，等於是向詐騙集團投降。

    馬士元說，打擊犯罪與預防詐騙是警察首要業務，比起外界所稱「越打越詐」，目前狀況是「不打更詐」。根據民調，超過八成七民眾認為打詐宣傳不能停止，若拿掉預算等同讓詐團更有餘裕進化與詐騙。

    另外，國民黨立委廖先翔提案指出，內政部預算案於「媒體政策及業務宣導費」編列一一九二萬五千元。經查，內政部做的圖除了奇醜無比，許多網友亦表示該圖用藍白顏色，疑似醜化在野黨，有違行政中立，爰全數減列該項預算。

    劉世芳表示，「理由無法接受」，她也覺得圖卡很醜，但若因顏色區分把媒體預算刪掉就太誇張，完全沒有幽默感。

    法務部次長徐錫祥則指出，在野黨打算刪除台灣高檢署與台北地檢署的業務費八千萬元，包括辦案所需的書類寄送、檢察官助理晉用、相驗解剖、檢驗鑑定與刑事偵查等業務將難以推動，目前打詐、毒品與科技設備監控等業務也恐怕無法達成預期目標。

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