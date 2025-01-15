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    首頁　>　政治

    反擊大罷免潮 藍營：也會對綠委發動

    國民黨立委葉元之昨表示，民進黨為了奪權，結合罷免團體去煽動仇恨，各種造謠抹黑把板橋搞得烏煙瘴氣，令人感到遺憾。（記者林欣漢攝）

    國民黨立委葉元之昨表示，民進黨為了奪權，結合罷免團體去煽動仇恨，各種造謠抹黑把板橋搞得烏煙瘴氣，令人感到遺憾。（記者林欣漢攝）

    2025/01/15 05:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕面對民團在多縣市發動罷免國民黨立委，國民黨黨務人士昨表示，民進黨當家還鬧事，國民黨採取「我不犯人、人不犯我」的態度，備戰不求戰，只要民進黨或側翼發動罷免，國民黨也會反擊對民進黨立委發動罷免。

    黨務人士指出，國民黨其實非常不希望有大罷免潮的產生，民進黨若是想發動罷免，那國民黨一定會進行反制；例如，若民進黨與側翼一定要發動罷免國民黨立委葉元之，那國民黨也會反制發動罷免民進黨的板橋區域立委張宏陸。

    國民黨團總召傅崐萁重申，國民黨團沒有提起罷免民進黨立委，呼籲總統賴清德懸崖勒馬，不要再玩兩手策略，國民黨團所有立委會努力完成人民的託付，持續把為人民服務的事情做好，讓國會正常運作。

    對於公民團體宣稱罷免葉元之的連署已經突破第一階段門檻，葉元之昨表示，罷免的本質是民進黨在搞鬥爭，民進黨為了奪權，結合罷免團體去煽動仇恨，各種造謠抹黑把板橋搞得烏煙瘴氣，令人感到遺憾。

    葉元之強調，公民團體就是「公開支持民進黨團體」的簡稱，背後都是民進黨，連署書是民進黨籍議員要求里長幫忙收的，請民進黨不要再演了，輸不起就搞鬥爭，以後是不是要直接修法，國民黨選上都不算？

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