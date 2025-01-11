刪3.27億 北市總預算2021億通過

台北市議會臨時會最後一天，進行台北市政府總預算案表決，在國民黨人數優勢下，刪減三．二七億元過關。 （記者何玉華攝）

2025/01/11 05:30

藍營甲動 爭議預算全恢復 藍綠不滿局處業務處理 砍9首長特別費

〔記者何玉華、甘孟霖／台北報導〕台北市政府今年度總預算案昨天經台北市議會一整天馬拉松式協商後，初審提案刪減的北捷成立遊憩公司、雙城論壇、第二預備金等經費，在國民黨甲級動員的人數優勢下，全數恢復，最終歲出原列二○二四．四五億元，刪減三．二七億元，審議結果為二○二一．一八億元，為歷年最高，但其中仍有九個局處首長的特別費被刪減。民進黨團總召簡舒培表示，跨黨派議員對市府的施政沒信心，國民黨團書記長張斯綱也表示，議員們對局處處理業務相關案件不滿意，刪減特別費以為警惕。

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今年總預算 歷年最高

台北市議會審議今年度總預算案，歲出僅刪減三．二七億元，但有高達九個局處首長的特別費被刪減，包括社會局長、教育局長、體育局長、民政局長、衛工處長、人事處長、人事處副處長、殯葬處長均被刪減一千元，動保處長則被刪減四萬六千元。

處理檢舉荒腔走板 動保處刪最多

動議刪除動保處長特別費的民進黨議員王閔生說，民眾向動保處檢舉寵物旅館虐待動物，動保處一直以各種理由推託，直到去年十月底開罰後，該家旅館馬上就獲得優等評鑑，整個處理過程荒腔走板、責任怠惰，已成「動物加害處處長」。

綠︰附帶決議多 對施政沒信心

簡舒培指出，這次審議過程附帶決議非常多，代表跨黨派議員對市府的施政沒信心，才會下決議來糾正市府；此外，也是有史以來最多局處長特別費被刪減的一次，代表這些局處首長跟議會溝通出現問題，甚至在政黨協商過程中，意見最多的反而是國民黨議員，代表連執政黨議員都不買市府的單，議會表決甚至還要國民黨北市黨部主委黃呂錦茹來壓陣。

藍︰希望局處首長未來更精進

張斯綱表示，許多局處對業務有關的案件處理不好，包括寵物評鑑制度、里界劃分等，議員透過特別費的刪減，希望局處首長未來更精進。

台北市政府主計處表示，今年度總預算歲入原列二○四四．一二億元，審計結果增加六百萬元，主要是財政局汽車燃料使用費依交通部核定函增列；歲出刪減三．二七億元，主要是勞動局將再研議職能發展學院，自刪改建工程費二．二二億元，以及資訊局總計○．七一億元。歲入歲出相抵賸餘廿三億元，扣除債務還本九十二．四二億元，尚須融資調度六十九．四二億元，全數以移用前年度賸餘彌平。

京華城違法容積 改由市府研議撤銷

至於之前有爭議被刪減的台北捷運公司跟財政局共同投資成立遊憩事業子公司、雙城論壇、第二預備金，以及停管基金等爭議預算，昨天在大會表決，五十二名議員出席投票，泛藍以卅一人優勢都順利恢復；工務委員會要求撤銷京華城違法容積的決議，也修正為由市府研議撤銷。

北市近三年總預算案審議結果

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