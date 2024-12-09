中共收買多少台灣網紅？ 八炯：一個城市破千

反共網紅八炯（右）與「中國老總」原唱陳柏源（左）昨連袂出席「接力護台灣」活動。（記者董冠怡攝）

2024/12/09 05:30

〔記者陳鈺馥、董冠怡／台北報導〕反共網紅八炯發布「中國統戰紀錄片」上集影片，引發社會關注。關於中共收買多少台灣網紅？八炯日前在政論節目預告，「只能說破千啦，一個城市破千人，中國幾個城市自己去想」。他也說，影片播出後，已掐斷新網紅或小網美投靠中共、被收買這條路。

曾為「統戰樣板」網紅的饒舌歌手陳柏源與八炯合作拍片，揭露中共收買台灣網紅套路，進而影響台灣政治環境，已吸引逾一七三萬人次觀看。

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對於可能被中共收買的可能人數？八炯嘆了一口氣說「只能說破千啦，一個城市破千，中國幾個城市自己去想」。

各領域幾都滲透

價錢「用談的」

八炯進一步說，中共的合作對象不限於網紅，「還有教練啦、老師啦、一般的民間行業啦、什麼廟的啦」，等於各個領域幾乎都滲透，價錢「用談的」。

對於這些網紅，八炯說，這些網紅是「有利用價值的笨蛋」，起初可能是無心插柳，但消息傳回台灣，再經由社群平台發酵，網紅會覺得自己沒找中共官員，為何會講成被收買？然後共青團等統戰單位的學生或好朋友，再假借同理心去安撫，讓他們逐漸靠攏中共，但影片播出後已經掐斷、堵死台灣新網紅或小網美過去投靠中共、被收買的這條路。

中央警察大學國境警察系助理教授王智盛昨日受訪表示，這部影片讓民眾看見中共統戰的真實手法，中共會提供資金、旅遊補助，且一些網紅是自願被中共利用、宣傳的。所謂一個城市破千人應該不只網紅，還有在那個城市工作的台商、台幹或台青等，甚至在網路攻擊台灣的那些人，以福建為最大宗。

八炯也預告，中國統戰紀錄片下集主要是談論金融詐騙問題，也會帶到宮廟、在台接頭人等面向，預計月底前上片。他不諱言說，「下集出來之後，我們的性命有點擔憂」，已和跨縣市警察單位保持聯繫，警方承諾將保障其人身安全。

陳柏源則表示，在中國待了一段時間，一直被教導要做堂堂正正的中國人，直到返台服兵役時坐在中山室，看見國父遺囑寫著「革命尚未成功，同志仍需努力」，且看見很多人渴望人權、民主、自由，他才深深醒悟，自己的邏輯、思想錯亂，中國應該推翻專制獨裁，希望「大家一起清醒吧」！

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