自由日日shoot》聯大總辯論已落幕 國會2758共同聲明下週才要協商

第七十九屆聯合國大會總辯論已落幕，多個友邦以致函與發言等方式挺台，包括美國等國家也公開強調聯大第二七五八號決議並未涉及台灣。立法院朝野三黨團分別提案，盼能有共同聲明，不過，從上月二十日提出至今，朝野仍未取得共識。圖為巴拉圭總統潘尼亞發言挺台。（美聯社）

2024/10/04 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇、蘇永耀／台北報導〕第七十九屆聯合國大會總辯論已落幕，多個友邦以致函與發言等方式挺台，包括美國等國家也公開強調聯大第二七五八號決議並未涉及台灣。立法院朝野三黨團分別提案，盼能有共同聲明，不過，從上月二十日提出至今，朝野仍未取得共識，民眾黨立委陳昭姿將在八日召集協商，建議以「台灣」為名提案，但國民黨立委反對，民進黨立委則籲應符合國際挺台趨勢。

陳昭姿建議以「台灣」為名提案 藍委反對

民進黨團提案主張聯合國第二七五八號決議不涉台，呼籲聯合國儘速接納台灣完整參與；國民黨團提案主張中華民國自始反對第二七五八決議，籲聯合國接納中華民國重返；民眾黨團則要求行政院長針對國際參與進行專題報告。立法院長韓國瑜當時裁示，三案均逕付二讀，交付朝野黨團協商。

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由於藍綠白三黨團分別使用「中華民國、台灣、中華民國台灣」等名稱，陳昭姿受訪表示，希望單純以「台灣」為名提案。國民黨團書記長林思銘則強調，國民黨版本就是中華民國，不會更動，若意見不一致就表決。

國民黨團首席副書記長王鴻薇也說，黨團提案內容呼籲儘速接納中華民國重返並完整參與，並敦促外交部訴請我國友邦，在聯合國推動修正二七五八號決議，以符法理與歷史事實。

吳思瑤籲朝野好好對話 勿違逆國際方向

民進黨團幹事長吳思瑤說，國際社會對於二七五八號決議不涉台的立場，台灣不能已讀不回或已讀亂回，應已讀慎回。希望朝野能好好對話，但不能違逆國際方向，「我們自己做出的決議，不能帶給國際錯誤訊息，不只沒解套，反而給自己國家造成新的困難」。

民進黨主席暨總統賴清德日前也提醒，若我國會共同聲明與國際同盟不同，將是非常嚴重的事，盼立法院長韓國瑜帶領的國會，應朝野團結、凝聚力量為台灣發聲。韓國瑜辦公室認為此議題非立法院長召集協商，並無回應。

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