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北士科案 林延鳳質疑吳欣盈未利益迴避

前台北市長柯文哲任內北投士林科技園區設定地上權案的時間序。（取自台北市議員林延鳳臉書）

前台北市長柯文哲任內北投士林科技園區設定地上權案的時間序。（取自台北市議員林延鳳臉書）

2024/09/28 05:30

新壽主張 吳沒參與不動產業務

〔記者楊心慧、李文馨／台北報導〕前台北市長柯文哲任內北投士林科技園區設定地上權案、南港轉運站BOT案，遭疑圖利新光人壽，但新光人壽主張時任副總的吳欣盈沒參與不動產相關業務，台北市議員林延鳳昨揭露新壽組織架構圖，認為吳可管理不動產投資部門，並質疑她進入民眾黨不分區立委名單時未辭副總，時間更與兩案招商期間重疊，恐是利益未迴避的鐵證。

民眾黨：林捕風捉影 想像力豐富

民眾黨發言人戴于文回應表示，議員捕風捉影，想像力很豐富。他強調，北士科一案是經由北市府促參會依法依程序進行審查，所有過程都公開透明。

林揭組織圖 吳可管不動產投資

林延鳳昨指出，新壽今年六月十一日派員出席議會專案小組，稱吳欣盈「沒參與不動產相關業務」，又在六月廿五日發函專案小組，再次強調「吳女士所轄業務與不動產投資管理無關，故旨揭地上權投資案非其所轄業務」，這段空口白話、毫無佐證的文字還被民眾黨視為珍寶，拿出來強調吳欣盈的清白。

吳進民眾黨不分區名單 未辭副總

林延鳳調查發現，新壽當年投標南港轉運站BOT案時，所提出的投資計畫書的組織架構圖，清楚證明「不動產投資」等業務部門都在三位副總之下，並未區別或分工，吳欣盈進入民眾黨不分區立委名單時未辭副總，並實際重疊到北士科、南港轉運站案招商期間，恐是未利益迴避的鐵證。

林延鳳質疑，吳欣盈做為時任新光金負責人吳東進之女，又是新壽副總，並被時任台北市長柯文哲所領導的政黨列入不分區立委，新壽還投標「同一位市長」的重大地上權、BOT開發案，柯文哲毫無避嫌，民眾黨從上到下竟還瞎挺到底。

新壽當年投標南港轉運站BOT案時，所提出的投資計畫書的組織架構圖。（取自台北市議員林延鳳臉書）

新壽當年投標南港轉運站BOT案時，所提出的投資計畫書的組織架構圖。（取自台北市議員林延鳳臉書）

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