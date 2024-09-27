涉浮報助理費 檢調搜索10處 國民黨高市議員黃紹庭行蹤成謎

國民黨高市議員黃紹庭疑涉嫌浮報助理費，檢調搜索住家等10處，黃在檢調上門前就已離家，目前行蹤成謎。（取自黃紹庭臉書粉專）

2024/09/27 05:30

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕國民黨籍高市議員黃紹庭疑涉嫌浮報助理費，雄檢昨指揮台南市調處幹員前往黃紹庭的議會研究室、服務處和住家搜索，並帶回十餘人訊問，但黃早在檢調上門前就已離家，目前行蹤成謎。檢方呼籲他儘速出面釐清案情，否則不排除對他發布通緝令。

鄰居目擊黃清晨拿行李出門

檢方籲速出面 不排除通緝

國民黨高雄市黨部表示，全案目前尚在司法調查階段，外界不要過度解讀，靜候司法調查結果，也盼司法勿枉勿縱。

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現年五十四歲的黃紹庭，擁有美國南加大電機工程碩士，在美國矽谷有十二年工作經驗，父親為前高雄市議員黃芳仁。

黃紹庭一九九五年取得美國碩士學位後在美工作，二○○六年取得美國籍，隨後返國參選未合併前的高雄市第七屆市議員選舉，當選後卻未放棄美國籍，二○○八年被檢舉具雙重國籍，遭撤銷市議員資格。幾年後，黃紹庭又選上高雄縣市合併後第二、三屆議員，還身兼國民黨中常委。

檢調獲報，黃紹庭擔任議員期間，至少浮報助理費超過八百萬元，雄檢昨指揮台南市調處幹員前往黃紹庭的議會研究室、服務處和住家共十處搜索，帶回黃紹庭的父母親、助理共十七人到案，檢調正漏夜勾稽查扣到的帳冊和電腦資料。

黃紹庭把服務處設在三多路住家一樓，檢調昨天上午七點左右登門搜索，黃紹庭竟在一早六點多就被鄰居目睹拿著行李出門，還以為他要出國，沒想到竟是涉入浮報助理費案落跑。

黃家人稱不知道他去哪裡，加上手機關機，無法掌握其去向，檢方呼籲他儘速出面釐清案情，若再藏匿，不排除對他發布通緝令。

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