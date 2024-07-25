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漢光演習Day3》澎湖步戰實彈操演 場面震撼

戰車營M60A3戰車射擊破甲榴彈。（軍聞社）

戰車營M60A3戰車射擊破甲榴彈。（軍聞社）

2024/07/25 05:30

〔記者吳哲宇、劉禹慶、吳正庭／綜合報導〕漢光演習昨邁入第三日，各地操演雖受凱米颱風影響有所更動，國軍清晨仍如期在澎湖第一作戰區執行「聯合反登陸作戰」實兵實彈操演，並透過直播方式呈現在國人面前。全程各型火砲打擊不斷，掩護地面機步、戰車接戰，單兵熟練操作標槍、雙聯裝刺針飛彈順利擊中標靶，現場場面震撼。

標槍、刺針飛彈順利擊中標靶

軍方以直播方式公開澎湖第一作戰區操演實況，在海面設立多層次目標區，模擬敵軍船團、舟波登陸狀況。說明官指出，本次演習受颱風影響，取消海、空兵力射擊。

演習開始時，官兵快速操作、追瞄並發射雙聯裝刺針防空飛彈，在雷達輔助下順利擊中靶機，隨後官兵即拆卸裝備轉移陣地。

另一方面，國軍以一○五公厘榴砲及CM22車載八一公厘迫砲實施火力打擊，為戰、甲車掩護。火砲發射照明彈為地面火力照明空中目標，地面官兵並以機槍火力及反制無人機系統，射擊及干擾空中無人機假想敵。

操演次階段模擬敵軍登陸船團持續挺進下，國軍陸上兵力前進至岸際射擊陣地，以M60A3戰車組成分隊挺進，推進時進行瞬停和行進間射擊，隨後向左右脫離射擊陣地，脫離過程中也向海面持續打擊。

接著，機步排承續戰車火力向岸際推進，CM21裝甲車以機、榴彈槍向海面射擊，並採機動方式射擊完畢後即脫離陣地；隨著敵軍不斷接近，國軍單兵攜帶標槍飛彈，在隱蔽位置下發射並順利擊中標靶。

最後，戰、甲車在火砲掩護下，重返岸際射擊陣地。單兵跳下運兵車，與裝甲車在岸際與敵最後接戰，機步槍及戰車火砲持續對海面傾洩火力，砲兵則發射砲彈於空中爆炸對海面散射破片殲滅敵軍。

陸軍馬防部南竿守備大隊混砲連昨日上午也實施「航道封鎖實彈射擊」，一五五公厘加農砲打擊目標區敵船團，防止敵軍封鎖外離島航道，並派船團向我國領土進逼。

金防部昨也在后湖地區舉行「聯合反登陸作戰」實兵操演，但因凱米颱風來襲，有卅多艘商船出現火砲射擊目標區，排隊等候進入料羅港避颱，金防部取消實彈射擊。

另外，憲兵訓練中心前天深夜在台北市復興北路地下道進行「橋隧檢管」實兵演訓，軍、警、民防團隊風雨中在地下道出口部署多層阻絕設施，防範敵「第五縱隊」滲透、攻入國防部大直博愛營區等地。

金門航空站遭敵軍機降「夜襲」，國軍官兵配戴夜視鏡展開反擊。（記者吳正庭攝）

金門航空站遭敵軍機降「夜襲」，國軍官兵配戴夜視鏡展開反擊。（記者吳正庭攝）

機步營官兵下車進入陣地向海面之敵攻擊。（軍聞社）

機步營官兵下車進入陣地向海面之敵攻擊。（軍聞社）

反甲連官兵發射標槍飛彈射擊海上目標。（軍聞社）

反甲連官兵發射標槍飛彈射擊海上目標。（軍聞社）

金防部「聯合反登陸作戰」操演，海面上目標區出現大批準備進入料羅港避颱的商船、貨船，不得不取消實彈射擊，僅實施實兵操演。（記者吳正庭攝）

金防部「聯合反登陸作戰」操演，海面上目標區出現大批準備進入料羅港避颱的商船、貨船，不得不取消實彈射擊，僅實施實兵操演。（記者吳正庭攝）

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