以棒球賽為例》 賴談國會爭議 尊重憲法法庭裁判

總統賴清德參加民進黨中央青年部舉行的國務青旗鑑營，稱民主價值是要團結內部與深化民主，且台灣是對抗極權陣營重要的國家。（記者洪美秀攝）

2024/07/14 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統賴清德昨天到新竹參加民進黨青年部舉行的國務青旗艦營，他表示，民主的價值包括團結內部，也可解決政黨的紛爭；以棒球賽為例，球場上若遇到爭議，球員要尊重裁判的決定，或可申請輔助判決，如今國會也面臨許多紛爭，而憲法法庭就是要解決爭議，賴呼籲國會及國人都要尊重憲法法庭裁判的結果，才是民主的表現。

與青年暢談民主價值

賴清德以民主是什麼？與來自各縣市近百名十六歲到廿九歲的青年對談，並提到民主的價值也包括團結內部不同的聲音，但應要一致對外，就像台灣面對極權陣營的威脅，只有透過深化民主，才能與極權陣營對抗。

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賴清德說，台灣是民主的國家，是追求民主普世價值的國家，不只美國多次提到，甚至日本、韓國及北約等國家都常提到台灣，也都認為台灣的安全及台海的穩定是世界繁榮穩定的重要元素。這些國家也肯定台灣民主的成就，根據經濟學人雜誌的評比，台灣的民主成績是很好的，且得到國際社會的肯定，因此世界各國面對極權主義的時候，台灣可以發揮穩定和平的力量。

他說，民進黨開辦民主充電站就是要與各界多溝通與充電，他也會參加民主充電站，分享民主價值的不同層面，雖國內對重大議題的看法不一樣，但堅持民主及深化民主，就能解決目前的問題。更認為只要台灣堅守民主的價值，就能讓台灣更加團結，並得到民主陣營的支持，鼓勵所有青年都成為民主尖兵。賴清德最後也與學員合影及頒發旗艦營證書，與青年輕鬆互動。

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