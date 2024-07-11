加入美國防供應鏈 台美洽談中

外交部長林佳龍昨日表示，美國「友岸外包」已有納入台灣，具體項目仍在洽談中。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/11 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國白宮前副國安顧問博明，上月訪台曾表態支持台灣加入美國「國防供應鏈」，美國在台協會前處長孫曉雅則說，台灣民間企業未來必須達到美國國防供應鏈的標準，才能夠加入。外交部長林佳龍昨日表示，美國「友岸外包」已有納入台灣，具體項目仍在洽談中。

林佳龍證實 美「友岸外包」納入台灣

林佳龍表示，未來我國國防自主除了國產化，有些也希望配合美國的國防供應鏈強化合作，烏俄戰爭的武器、彈藥、設備生產便與此「大方向一致」。

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針對外交在台灣國家發展上的角色，林佳龍指出，過去台灣外交一直呈現「守勢」，但台灣應善用經濟優勢，以確保國防守勢、發揮外交攻勢。在國防方面，應不卑不亢維持台海和平現狀，結合友邦促進區域和平穩定、安全、發展；在外交方面，應讓台灣走向世界、讓世界走進台灣，用外交團結台灣人民，並呼應賴清德五二○就職演說提及的「台灣新世界、世界新台灣」願景。

他指出，賴清德就職演說提及價值外交與經濟日不落國，外交部規劃將對應民主的價值外交、對應和平的同盟外交、對應繁榮的經貿外交，結合為「總合外交」。

林佳龍解釋，價值外交是以自由、人權、多元進步的價值為基礎，與國際鏈結，面臨美中兩套制度的選擇時，站在民主這一邊；同盟外交是透過雙邊到多邊的合作，強化區域安全；經貿外交則是從「台灣能幫忙」到「台灣能領導」，進一步走到「台灣能賦權（empower）」，在國際上共榮發展，打造經濟日不落國的台灣。

林指出，除了對邦交國推動「榮邦」計畫，針對中東歐國家、菲律賓、捷克等理念相近的非邦交國，外交部也會按照相應關係，以「價值外交」為基礎，推動「總合外交」，例如菲律賓的呂宋經濟走廊等；台灣與美國、日本、加拿大等國，也必須共同因應中國崛起導致的威脅，中國崛起後的威脅是全世界的問題，台灣可以幫忙回應挑戰。

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