中國控制抖音、小紅書 立委︰常用影響認知

立委賴瑞隆（資料照）

2024/07/08 05:30

五月天影片放小紅書 引發疑慮

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會日前發文，示警民眾不要安裝中國社群媒體「抖音」、「TikTok」及「小紅書」，以保障個人及國家安全。不過，台灣樂團五月天在北京開唱自稱「我們中國人」後，近日再將創作影片放在「小紅書」，引發網友質疑要將台灣年輕人導向小紅書；立委批評，抖音、小紅書均受中國控制，常使用可能影響認知。

賴清德總統上任後，中共中宣部政治操作台灣藝人在微博轉發「回歸祖國懷抱」貼文。五月廿四日，五月天主唱阿信在北京演唱會自稱「我們中國人」，輿論炸鍋後，近日又在IG限動附小紅書連結，呼籲歌迷「來看看」。

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另有台灣網友發覺，日前小紅書上的「東吳大學堂」帳號，首篇發文強調來自「台灣地區」；東吳大學當時澄清，該帳號是委託上海教育機構經營，文章未經校方審核，已撤下。不過，原本以彩妝、旅遊資訊為主的社群平台，似已被用來對台政治宣傳。

此外，為加強青年統戰工作，中共官方上週在北京舉辦「二○二四兩岸青年峰會」，找來台灣藝人楊丞琳擔任青年形象大使，邀請國民黨副主席連勝文率團出席；峰會主題曲「青春致敬未來」，由「中國台灣」阿美族歌手楊品驊與中國藝人共同演唱。國台辦主任宋濤致詞聲稱，兩岸青年要把握歷史大勢，以祖國統一、民族復興為己任。

針對年輕人 統戰手法細膩

民進黨立委賴瑞隆受訪批評，中共對台統戰手法細膩，近來對年輕人更加強力道，「抖音」及「小紅書」是中國可以控制的，透過這些平台上的訊息，可以影響台灣使用者的認知。建議政府相關單位要多提醒國人，使用「小紅書」可能帶來的危害。

賴瑞隆提及，台灣要發展在地社群平台的能量，以免訊息管道全被中國控制。當紅藝人推廣「小紅書」，對台灣歌迷多少會有些效果，台灣藝人去中國後，有些被逼表態，有些是為中國市場，這些應揭露讓年輕人做判斷，以降低統戰效果。

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