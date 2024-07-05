為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

翁曉玲提修憲法訴訟法 鍾佳濱批破壞憲政運作

2024/07/05 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕國會擴權法案釋憲大戰開打，國民黨立委翁曉玲提案修改憲法訴訟法，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額十五人，列入今天立法院會報告事項。民進黨立委抨擊，國民黨一再毀憲亂政，意圖杯葛大法官人事案，並修法讓憲法法庭無法召開，拆除阻擋違憲法案的防火牆，破壞國家憲政運作。

杯葛七位大法官人事 就可讓憲法法庭停擺

翁曉玲等人擬具「憲法訴訟法第四條條文修正草案」，提案說明，按憲法增修條文第五條規定「大法官十五人」，其設立目的乃在確保憲法法庭審理重大案件，進行多數決時，能夠涵蓋多元意見和觀點，避免單一或少數觀點主導判決。現行憲法訴訟法未明定大法官現有總額定義，僅規定迴避的大法官，不計入現有總額之人數，恐出現僅三、四位大法官即形成多數意見而做成判決的極端情形，不符憲法增修條文的意旨。

民進黨籍司法及法制委員會召委鍾佳濱昨受訪表示，國民黨為癱瘓政府運作，中央廚房不斷出招，十月有七位大法官的任期屆滿，若藍營強力杯葛人事同意權，導致缺額無法補實，按照翁曉玲版本所訂的現額十五人定義，剩下的八位大法官就難以召開憲法法庭。國民黨不斷利用國會多數推出違憲法案，並循修法目的往前推演，拆除現行體制的防火牆，進而破壞國家的憲政運作。

民進黨團總召柯建銘直言，國民黨再度毀憲亂政，意圖卡住大法官人事同意權，這個問題很嚴重，但他們是擋不住的，因為現在已經要暫時處分，民進黨團不可能妥協。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播