翁曉玲提修憲法訴訟法 鍾佳濱批破壞憲政運作

2024/07/05 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕國會擴權法案釋憲大戰開打，國民黨立委翁曉玲提案修改憲法訴訟法，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額十五人，列入今天立法院會報告事項。民進黨立委抨擊，國民黨一再毀憲亂政，意圖杯葛大法官人事案，並修法讓憲法法庭無法召開，拆除阻擋違憲法案的防火牆，破壞國家憲政運作。

杯葛七位大法官人事 就可讓憲法法庭停擺

翁曉玲等人擬具「憲法訴訟法第四條條文修正草案」，提案說明，按憲法增修條文第五條規定「大法官十五人」，其設立目的乃在確保憲法法庭審理重大案件，進行多數決時，能夠涵蓋多元意見和觀點，避免單一或少數觀點主導判決。現行憲法訴訟法未明定大法官現有總額定義，僅規定迴避的大法官，不計入現有總額之人數，恐出現僅三、四位大法官即形成多數意見而做成判決的極端情形，不符憲法增修條文的意旨。

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民進黨籍司法及法制委員會召委鍾佳濱昨受訪表示，國民黨為癱瘓政府運作，中央廚房不斷出招，十月有七位大法官的任期屆滿，若藍營強力杯葛人事同意權，導致缺額無法補實，按照翁曉玲版本所訂的現額十五人定義，剩下的八位大法官就難以召開憲法法庭。國民黨不斷利用國會多數推出違憲法案，並循修法目的往前推演，拆除現行體制的防火牆，進而破壞國家的憲政運作。

民進黨團總召柯建銘直言，國民黨再度毀憲亂政，意圖卡住大法官人事同意權，這個問題很嚴重，但他們是擋不住的，因為現在已經要暫時處分，民進黨團不可能妥協。

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