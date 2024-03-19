攜手合作前進 台捷奧國會聯誼會成立

國民黨立委萬美玲發起、獲得立法院跨黨派立委共同支持的「中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會」，昨在立法院舉行成立大會。（記者塗建榮攝）

2024/03/19 05:30

〔記者林欣漢、姚介修、楊堯茹／綜合報導〕由國民黨立委萬美玲發起、獲得跨黨派立委共同支持的「中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會」昨舉行成立大會，捷克駐台代表史坦格也到場致賀。他說，台捷關係穩健朝正確方向持續發展，互相幫助，攜手合作前進。

外交部次長田中光與會指出，立法院與歐洲多國國會的交往向來緊密，是深化雙邊關係不可或缺的重要推手。立法院副院長江啟臣表示，希望未來立法院長韓國瑜能有機會訪問捷克和奧地利，進行國會外交，同時擴大雙邊的關係。

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萬美玲期許在朝野不分黨派共同努力推動下，未來可以更加深台捷與台奧關係。她透露，順利的話，故宮文物明年有機會到捷克的博物館展出。

另，捷克政府烏克蘭重建事務特使柯白契尼昨率團訪台，在拜會外交部長吳釗燮後，與媒體進行座談。柯白契尼表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略行動不斷，台灣對烏克蘭重建所提供的援助也並未間斷，台灣人與台灣政府應引以為傲，台灣更應被視為「國際人道援助者」。

我國非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素昨日應邀率團抵台訪問。戴羅素表示，此行是為了加強台灣和史瓦帝尼王國之間長期存在的關係，期待這一次訪問能有豐碩長期合作的成果，並在未來持續發揮效益。​​

外交部表示，這是戴羅素去年十一月接任總理後首次訪台，外交部將持續與史國政府密切合作，深化互動交流，增進兩國人民的共同福祉。

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