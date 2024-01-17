中國反核廢水 日也吃TikTok苦頭

全球目前已有數十個國家對TikTok發布全面或局部性禁令，主要原因均為中國構成國家安全方面的風險。（路透資料照）

2024/01/17 05:30

〔駐日特派員林翠儀、編譯林家宇／綜合報導〕台灣總統大選假消息滿天飛，受到日本媒體矚目，尤以短影音分享平台TikTok扮演的角色最受議論。事實上，去年福島核一廠啟動含氚廢水排海後，日本也因TikTok散播假訊息，吃了不少苦頭，雖有國會議員主張對TikTok建立一套防堵機制，但至今仍未定案。

日本去年八月下旬啟動福島核一廠核廢水排海作業後，引發中國強烈反彈，將核廢水稱為「核污水」。當時中國的「微博」和「抖音」等社群平台，出現許多中國年輕人以電話騷擾日本政府機關的短影音，還有將長崎出現「赤潮」造成大量養殖魚死亡一事，與核廢水排放扯在一起。

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日本政府雖已禁止處理機密訊息的政府官員在手機上使用TikTok，但並沒有直接限制使用TikTok的相關法規。日本成蹊大學客座教授高橋曉子指出，TikTok在日本十到廿多歲年輕人之間普遍流行，使用者有個資遭到中國政府刺探的風險，還充斥假訊息，如果放任不理，日本年輕人可能會被灌輸有利於中國的訊息和主張。

全球目前已有數十個國家對TikTok發布全面或局部性禁令，主要原因均為中國構成國家安全方面的風險。西方國會議員和立法者持續表達對TikTok及其北京母公司「字節跳動」的憂心，唯恐用戶敏感資訊落入中國政府手中，抑或北京當局利用TikTok演算法散播假訊息。

在二○二○年六月與中國爆發嚴重邊境衝突、造成數十名士兵喪生後，印度便以安全和主權為由，全面禁止TikTok和其他五十八種中國應用程式。美國方面，白宮、聯邦政府機構和軍方皆已禁用TikTok，多所大專院校也封鎖校園無線網路連上TikTok。

蒙大拿州政府在去年五月簽署全面封殺TikTok法令，創全美首例。不過，在TikTok提出法律訴訟後，聯邦法官認定該案牴觸美國憲法第一修正案保障的言論自由，頒布禁令阻止法案生效。

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