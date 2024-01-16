台諾斷交》國民黨：中華民國國際地位不容抹煞

外交部政務次長田中光昨召開記者會宣布與諾魯斷交。（記者王藝菘攝）

2024/01/16 05:30

〔記者林欣漢、黃靖媗／台北報導〕總統大選剛落幕，諾魯即以聯合國二七五八號決議及一中原則等理由與我斷交，國民黨昨表示無法認同、接受，更傷害全台二三○○萬人民的感情，強調中華民國國際地位不容抹煞。民眾黨主席柯文哲說，很遺憾諾魯與我斷交，並強調民眾黨一向主張援外要公開透明，不與中國進行無謂的外交惡性競爭。

柯：不與中國惡性競爭

對於台諾斷交，國民黨呼籲中國當局，此舉無助兩岸對話，中華民國的存在應該是兩岸和平的資產而非負債，不應在此時壓縮中華民國的國際空間。國民黨會與全體國人站在一起，面對日益萎縮的國際空間，也會更努力維護主權與尊嚴，更積極參與國際社會。

請繼續往下閱讀...

國民黨也提醒民進黨政府，諾魯斷交說明外交系統事前沒有掌握，也很難說服國人，賴清德已經準備好當總統。美國總統拜登在選後明確表示「不支持台灣獨立」，在民進黨主政之下，外交困境重重，民進黨應儘速凍結台獨黨綱，才是維護中華民國主權、維護台灣不受傷害的正確做法。

國民黨副總統落選人趙少康表示，北京當局在副總統賴清德當選下屆總統後，打壓中華民國外交空間，他完全不能認同並予以譴責。

柯文哲則指出，民眾黨主張與非邦交國維持多元交往，創造共同利益，加強經貿、科技、投資、文化與環保合作，讓台灣即使在非邦交國，仍有操作運轉與發揮影響力的空間，同時在既有多個雙邊合作機制上，加強參與重要的國際與區域議題，例如經濟、醫療衛生、安全等。

柯文哲也向所有在第一線為主權尊嚴與國家利益奮鬥的外交人員說聲「辛苦了」，請大家繼續努力，為台灣拚出更寬廣長遠的國際空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法