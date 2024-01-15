基隆3選將謝票 允諾持續守護

參選立委失利的民進黨候選人鄭文婷（車上中）由立委蔡適應（右）、不分區立委候選人王正旭陪同，展開謝票。（記者俞肇福攝）

2024/01/15 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆立委選舉十三日落幕，勝選的國民黨林沛祥和飲恨的民進黨鄭文婷、無黨籍王醒之，昨天在全市街道車隊掃街謝票。林沛祥表示，站在這新的起點上，他深感自己責任重大，將致力於實現共同的夢想，建設一個充滿活力與希望、有更多機會及可能性的基隆。

二○二四基隆立委選舉共六人登記角逐，最終國民黨提名的林沛祥拿下九萬一九八六票勝出，綠營的鄭文婷得票數是六萬九七四一票，無黨籍王醒之拿下三萬七二六○票，另外三名候選人分別獲得八千多票、二千多票和一千多票。

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鄭文婷昨天上午在內政部長林右昌、立委蔡適應與基隆議長童子瑋陪同下，到基隆慶安宮叩謝神恩，感謝選舉過程平順、人員平安；鄭文婷表示，謝謝投票支持她的六萬九七四一位選民，每一票都是最大的鼓勵與支持力量，她會堅定勇敢地繼續向前邁進，所有黨公職人員也會持續為基隆服務、打拚。

王醒之昨天下午展開車隊謝票行程，他說，永遠不會忘記選舉過程中為他加油歡呼的市民，還有完全不認識卻捐款的民眾，也謝謝所有投票給他，為他拉票的志工們。王醒之號召每個人都成為城市改革運動的推動者、新政治的種子，守護基隆港、市，朝新基隆邁進。

2024立委選舉

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