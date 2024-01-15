花蓮苦戰 國民黨傅家壟斷政治資源

2024/01/15 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕總統暨立委選舉在花蓮縣部分，國民黨「侯趙配」及黨籍現任立委傅崐萁都以過半數的選票及得票率獲勝，民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗說，黨籍立委候選人張美慧已守住綠營的基本盤，但總統選票有些下滑，將再加強地方基層組織，培育參選公職人員並加強與社團的連結。

立委守住綠基本盤 將加強培育人才

國民黨在花蓮縣的得票數仍大幅領先，「侯趙配」獲得八萬七九五三票（得票率五○．五○％），在花蓮十三鄉鎮市都大獲全勝，但比四年前的韓國瑜少了二萬三千多票；民進黨「賴蕭配」拿到四萬三一五七票（得票率廿四．七八％），也比四年前的「蔡賴配」少了二萬三千多票，藍綠少掉的中間選票都流向白營，民眾黨「柯吳配」得票四萬三○四七票（得票率廿四．七二％）。

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在立委部分，國民黨籍傅崐萁以六萬八七八六票（得票率五十三．七八％）順利連任；國民黨花蓮縣黨部主委張逸華表示，「侯趙配」票數比韓國瑜少，主要原因是受到藍白合破局、民眾黨的分票影響，藍營在花蓮持續勝選，凸顯了選民渴望花東快、蘇花安跟國道六延伸花蓮等交通建設，這也是對傅崐萁的問政績效、為民服務的肯定。

對於民進黨籍的張美慧落敗，嚴献宗說，花蓮的政治資源長期被傅家壟斷，傅崐萁夫妻掌握行政優勢，導致縣民無法獲得完整資訊，例如蘇花安、台九線拓寬、花東快可行性評估、花東雙軌快鐵、市區高架化等，中央都已逐一改善，如何把中央政績的正確資訊傳達給選民，還要再努力。

民眾黨搶下八席不分區立委，花蓮縣藥師林憶君排入第七名而當選，民眾黨花蓮縣黨部主委張天民說，林憶君將與地方黨部密切合作，發揮她的醫藥專長，照顧花東地區醫療、健保，並設立服務處繼續努力、扎根花蓮。

2024總統大選

2024立委選舉

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