國會龍頭戰關鍵對策 民眾黨今翻牌

黃國昌。（資料照）

2024/01/15 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨本次大選在國會取得八席立委席次，扮演關鍵少數角色，外界關注國會龍頭選舉是否會出現「藍白合」或「綠白合」。黨主席柯文哲昨邀八位不分區立委當選人討論立法院正副院長選舉等事項。不分區立委當選人黃國昌會後受訪表示，開會已有結論。立院民眾黨團今日上午將召開記者會公開結論。

柯︰第一要務啟動國會改革

柯文哲昨也透過臉書表示，他的第一要務是啟動國會改革，落實民意的託付。

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黃國昌透露，會議由柯文哲召集，與將要進入立法院的八位不分區立委，針對立院未來運作的原則、委員會的分類方式，以及立法院正副院長選舉交換意見。

針對立法院正副院長選舉，黃國昌表示，民眾黨團成員已有充分討論，也達成結論，無論國民黨、民進黨推出什麼人選，都不會影響今日記者會報告的內容。黃也否認會拜會有望角逐立院龍頭的現任立法院長游錫堃與國民黨立委當選人韓國瑜。

雖然過去傳出民眾黨團會與國民黨團共推韓國瑜擔任立法院長，但民眾黨團在國會也有「綠白合」的先例，立委張其祿便是透過綠白合作當上教文委員會召委。黨副秘書長許甫昨也強調，民眾黨一直都保持與任何政黨合作的可能。

被問到民眾黨團是否會自行推派正副院長？黃國昌未正面回應，僅表示，今早記者會，大家就知道了。

至於藍營頻頻尋找政黨輪替失敗的「戰犯」，是否可能影響立院龍頭藍白合作的可能。黃國昌表示，人民真正關心的是改變、是向前走，一天到晚活在過去中 ，對國家社會的進步不會有幫助。

不分區立委當選人林國成則透露，會中討論到報帳項目等很多「不能再犯」的事，要求立委清廉，也談及人才問題，部分國會助理需要沿用。媒體追問是否是為了防止「高虹安事件」再度發生？林國成否認，「沒有，不是高虹安事件啦」，只有談立委一定要清廉。

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