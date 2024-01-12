徐富癸、王義川合體 進國會斬妖

民進黨屏南立委候選人徐富癸揹著雙劍與王義川合體。（徐富癸團隊提供）

2024/01/12 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨不分區立委候選人王義川等人發起的「川流不息，民主前行」環台大車掃昨天開抵枋寮鄉，民進黨屏南立委候選人徐富癸揹著雙劍與王義川合體，兩人強調，未來要在立法院斬妖除魔，車掃沿路不斷有熱情民眾揮手致意，高喊凍蒜。

籲支持賴清德背書 正綠旗的徐富癸

「川流不息，民主前行」的車隊從水底寮建興寺出發，行經台一線、復興路、中華路、中山路、枋寮郵局、枋寮車站等，在抵達北勢寮保安宮後展開「大兵宣言」，吸引大批民眾聽講。

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王義川強調，他進入國會，就是「專治」韓國瑜和黃國昌，日前他還看到有支持者手持「『川』燙白昌瑜」加油牌；此言一出，笑翻在場眾人。

徐富癸表示，他身上揹著兩把劍就是準備要和王義川一起斬妖除魔，絕對不能讓那些為非作歹的人出現在立法院。

王義川指出，徐富癸這次在屏南立委選區會陷入苦戰，就是因為這區有競爭對手在外面亂講本身也是支持綠的、是支持賴清德的，這種假民進黨的宣傳手法，全是含糊其詞裝傻要騙票的招術，他強調，民進黨這次唯一徵召、賴清德唯一背書的，就是正綠旗的徐富癸。

王義川表示，賴清德希望屏東立委選舉能夠從屏南贏到屏北，全台灣也要從南贏到北，屏東需要一個最了解民意且能夠和縣長周春米合作的立委，希望鄉親把徐富癸送進國會。

2024立委選舉

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