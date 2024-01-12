王義川、鍾佳濱吃火鍋 酸韓溜之大吉

民進黨不分區立委候選人王義川（中）到台東車掃，籲選民集中選票支持賴坤成（左）。（記者黃明堂攝）

2024/01/12 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕問鼎三連任的立法委員鍾佳濱昨與民進黨不分區候選人王義川、張秀君同吃汕頭火鍋推銷屏東，桌上「多蝦支持」、「車掃筍利」、「蒡打國瑜」、「好膽賣棗」、「九如檸檬」等菜色一字排開，除了用諧音梗感謝鄉親支持，也暗諷國民黨立委不分區第一名韓國瑜溜之大吉「酸」。

王細數綠營歷任縣長政績 讓屏東持續進步

鍾佳濱表示，屏東「搶救義川大兵」支部成立以來，搶先全國豎立大型看板給予支持，還找許多不分區立委候選人共同拍片，訴求民進黨國會過半，讓賴清德、蕭美琴執政不卡關。

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王義川也展現他對屏東的熟識，細數過去幾年，屏東在曹啟鴻、潘孟安、周春米等歷任民進黨縣長的執政下，完成台鐵高架化縮短高屏通勤時間、大力行銷屏東等政績，讓屏東持續進步。

王義川指出，民進黨思考交通建設，是將社會住宅蓋在交通節點附近，但不肖政治人物卻利用其掌握的資訊與訊息，影響決策為自身牟利，像台中顏家就與市政府更改捷運藍線的路線。

王義川指國民黨屏東第一選區立委候選人黃明賢，身為政治人物還經營房地產開發公司、搞土地開發，並拿出黃明賢的財產申報紀錄，顯示黃投資「雲悅建設公司」一千萬元並擔任代表人。

黃明賢則回應，他依法進行財產申報，力求資訊公開透明，民眾可清楚判斷，若有不法，請提出證據。

2024立委選舉

鍾佳濱（右）與王義川（左）吃汕頭火鍋，暗諷韓國瑜溜之大吉「酸」。 （鍾佳濱競總提供）

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