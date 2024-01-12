棄保大攻防 侯喊選票不白投

侯友宜昨車掃，向民眾熱情打招呼、比出OK手勢。（記者許倬勛攝）

2024/01/12 05:30

向白色力量催票 侯︰當選若做不好 就不連任

〔記者施曉光、甘孟霖／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜雖然公開宣稱不會操作棄保，但昨晚在臉書發文「致白色力量的同伴們」，強調藍、白兩黨與群眾有實現政黨輪替的共同初衷，而且雙方政見非常相似，他並套用國民黨台中市長盧秀燕的話，「藍白政黨沒有合，藍白人民用選票合！」向民眾黨支持者喊話，「選票不要浪費白投，政黨要輪替，票投三號侯友宜、趙少康！」

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侯友宜並保證，未來政黨輪替將以四年為一輪，如果做不好，就不連任！他也呼籲白色力量不要再被少數選戰幕僚帶錯路，藍、白要共同合作下架民進黨，白色力量不要去搞綠、白曖昧，投機分贓。

侯友宜指出，藍、白兩黨很多政見非常相似，包括恢復兩岸觀光文教交流、盡速完成兩岸人民監督條例、尊重憲法、維持兩岸和平、採用核能優化能源政策、徹查貪腐弊案；他反對廢死，民眾黨總統候選人柯文哲主張修法加上終身監禁，當他提出強化醫療投資到GDP八％、廢除巴氏量表，柯也立刻跟進同意。

不過，侯友宜表示，國民黨主張藍、白共組聯合政府，柯文哲卻說，國會與內閣，民眾黨和綠或藍都可以進行合作，這不是拋棄了責任政治的是非基礎？這不是權力分贓？難道民眾黨要的聯合政府，是要綠、白合作，棄藍保綠嗎？

侯友宜也向白營說，民進黨很多奧步，民眾黨要跟著用嗎？民眾黨自詡網軍很強，請問誰在網路搞棄保？誰用一個沒頭沒腦的網路民調，抹紅他與趙少康是中共同路人？這些抹黑抹紅奧步，是進步價值嗎？這不是軟土深掘嗎？「請問我們有抹過柯主席嗎？」

侯友宜也強調，人民恐懼擔心兩岸和平，藍、白合作才能讓人民喘息一下，讓台灣安心一下，照柯自己所說，民眾黨還小，藍營是這次推動政黨輪替的主力，但也需要白色的助力，白色力量是這次藍、綠天秤的關鍵砝碼，會決定台灣未來，因此，他承諾完成第四次政黨輪替，一定推動藍、白聯合政府，結合白色力量的價值主張，實現清廉勤政。

國民黨副總統候選人趙少康昨也要求柯文哲明確表態，選後民眾黨絕不會與民進黨組聯合內閣、聯合政府，也不會和民進黨共推立法院正副院長。趙並批柯，不能藍也抓一點票，綠也抓一點票，搞不清楚是藍是綠，「政治必須有立場，政治人物必須把話講清楚！」

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