《超級星期天》穿排灣族戰袍 賴清德：都是一家人

鄭運鵬在蘆竹五福夜市造勢大會拚連任，支持者到場力挺。（記者余瑞仁攝）

2024/01/08 05:30

與陳瑩、伍麗華聯合造勢 當選總統後會實現落實自治等5項承諾

〔記者李容萍、余瑞仁／桃園報導〕超級星期天，民進黨總統候選人賴清德昨在桃園連跑三場，為同黨第一、三選區立委候選人鄭運鵬、彭俊豪及原住民族立委候選人陳瑩、伍麗華站台。他強調「大家都是一家人」，族群不分先來後到，只要認同台灣就是這塊土地、國家的主人，都應該和樂生活在一起；賴清德並展示身上所穿、由排灣族人間國寶工藝家陳利友妹所縫製的刺繡戰袍，希望他當總統能保護原住民文化和傳統技藝。

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刺繡戰袍 人間國寶陳利友妹縫製

賴清德在大溪出席「賴清德暨原住民族陳瑩、伍麗華立委聯合造勢嘉年華」時表示，他的穿著有來頭，是排灣族工藝家陳利友妹所縫製，這件衣服只有頭目、王子或公主可以穿，這次競選總統特別給了這一件；陳利友妹說，蔡英文競選總統時也有織一件給她，「穿這一件會當選」。

賴清德指出，他把自己定位為原住民族的好朋友，承諾當選總統後，第一，原住民族希望自治，會與各界討論找出最好做法落實自治；第二，積極推動原住民族語言復育，代代傳承；第三，健康權，原住民族健康法就是陳瑩推動，希望能讓原住民族的平均壽命跟一般民眾一樣；第四，司馬庫斯的小學希望能用自己的方式教育小孩，因此會尊重原住民另外一軌的教育，才能保存文化；第五，栽培原住民族體育、藝術、外交等人才。

「新住民在這裡」座談會 授旗羅美玲

賴清德還到南桃園競選總部出席「民主種子．新住民在這裡」座談會，現場授旗民進黨不分區立委羅美玲，場面熱烈。他表示，民進黨主張，不管先來後到，「大家都是一家人，雖然娘家不同，婆家都一樣，都是兄弟姐妹，未來要和樂的生活在一起」，只要他當選總統，新住民及新二代在台灣的生活都將獲得保障。

賴清德說，蔡英文總統和他、蕭美琴合拍的《在路上》影片上線後，大家看了都肯定蔡英文車子開很穩，經濟走出依賴中國，股市上漲，國家更自信、更有尊嚴，國防自主，推動民主自由憲政體制不妥協，政府也扛起責任照顧每一個人和家庭。

鄭運鵬蘆竹夜市造勢 力拚連任

賴清德出席鄭運鵬在蘆竹五福夜市造勢大會時說，聽說這個選區很緊張，但是「鴨母一隻，贏過蚯蚓一畚箕」，推薦鄭運鵬是夠分量的國會領袖、穿針引線協調促成許多桃園重大建設，更是前桃園市長鄭文燦左右手，籲請鄉親讓鄭當選連任、繼續爭取桃園建設。

2024總統大選

2024立委選舉

賴清德（左四）與行政院副院長鄭文燦（左三）、原民會主委夷將‧拔路兒（左二）、立委陳瑩（右四）等人高喊凍蒜。（記者李容萍攝）

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