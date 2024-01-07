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《北市第七選區》小野助選許淑華 徐巧芯嗆都找柯黑

北市民進黨立委候選人許淑華（前排右三）昨邀請「紙風車劇團」演出，前柯文哲競辦總幹事小野（左二）到場力挺。（記者方賓照攝）

北市民進黨立委候選人許淑華（前排右三）昨邀請「紙風車劇團」演出，前柯文哲競辦總幹事小野（左二）到場力挺。（記者方賓照攝）

2024/01/07 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市第七選區（松山、信義）立委候選人許淑華近期積極爭取跨黨派支持，如去年十二月卅日舉辦女性職場座談，找前台北市長柯文哲市長室主任謝明珠當助講人，昨天前柯文哲競辦總幹事小野（李遠）也出面力挺，並直誇許淑華相當支持教育及文化，是天真可愛的人；但國民黨對手徐巧芯酸，小野過去可能是柯粉，現在已轉成柯黑，「她找的都是柯黑，想必是真的很討厭民眾黨總統候選人柯文哲」。

許淑華昨下午找來「紙風車劇團」表演，現場齊聚上百名孩子與家長同歡，許淑華更打扮成冰雪奇緣的Elsa女王，她近期獲不少跨黨派人馬支持，如謝明珠、前民眾黨不分區立委候選人吳靜怡，就連過去力挺鴻海創辦人郭台銘的資深女星「恬娃」范月娟也表達支持。

小野受訪表示，許淑華過去就很關心教育及文化，並在北市議會教育委員會中支持文化、教育預算，雖然紙風車每月約有五十場表演，但他大多不會到場，這次到場除給團員打氣，也感謝許淑華對紙風車的照顧。

徐巧芯昨下午在台北市議會舉辦客家後援會活動，她受訪表示，許淑華找的都是柯黑，如吳靜怡也天天在電視罵柯文哲，對她來說在野的力量不管是藍是白，都希望能整合。

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