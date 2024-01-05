台中》綠批盧行政不中立 盧駁：有遵守

2024/01/05 05:30

〔記者蘇金鳳、張瑞楨／台中報導〕民進黨議會黨團昨召開記者會，痛批市長盧秀燕行政不中立，為了護航子弟兵立委候選人黃健豪，竟在北屯廍子國中動土典禮，說功勞一半莊競程、一半是黃健豪。民進黨議會黨團認為，中央同意用地及補助一半經費全部是立委莊競程及市議員曾朝榮爭取，要求盧昨天下午五點公開道歉，但盧並未道歉。

曾朝榮憤怒說，已連署召開臨時會，完成後立即送議會，並跟議長協商開會日期，要求各局處首長到議會說明；盧秀燕表示，她參選與輔選不計其數，該保持行政中立的，該遵守選舉規範的都有遵照。

請繼續往下閱讀...

黃健豪則表示，他對於相關市政建設的爭取都有發言、提案、會議紀錄可供查詢，有關廍子國中興建事宜，國民黨的立委楊瓊瓔早在二○二二年四月廿日時就與國產署、營建署、教育局，協調校地問題，當時確認文中小三用地以社宅一半、校舍一半方式使用，都有會議紀錄可查；新聞局長鄭照新說，市府感謝大家對市政建設的支持，對要求市長道歉一事，市府沒有評論。

民進黨黨團總召何文海昨天與黨部主委李天生、市議員曾朝榮、周永鴻及張家銨召開記者會，痛批盧在此次選舉，多次違反行政中立原則，公然用詐騙話術為黨籍候選人助選，整個市府團隊都護航，要求盧應該誠實選舉。

2024立委選舉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法